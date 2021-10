Une cinquantaine de sages-femmes côte-d'oriennes défilent à Paris pour réclamer plus de reconnaissance

Les sages-femmes sont à nouveau en grève ce jeudi pour la cinquième fois depuis le début de l'année. Elles réclament toujours une meilleure reconnaissance de leur métier et surtout une meilleure rémunération. Une manifestation est prévue jeudi à Paris devant le Ministère de la santé.

Elles ont pris le train ce jeudi pour se rendre à la grande manifestation à Paris. Une cinquantaine de sages-femmes de Côte-d'Or se joignent au cortège national pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur profession. Ce jeudi matin, avant de monter dans le train, Anna Rosier, sage femme au CHU de Dijon et membre de la CFDT santé sociaux est venue nous parler de son métier et de ses difficultés.

France Bleu Bourgogne - Anna Rosier, vous êtes habillée en noir car la situation est de plus en plus inquiétante aujourd'hui pour les sages femmes, notamment dans les hôpitaux ? Vous demandez à ce que votre profession soit reconnue comme une profession médicale, ce n'est pas le cas aujourd'hui ?

Anna Rosier - Non, pas vraiment à l'hôpital. Nous avons un statut vraiment très bancal, c'est à dire que nous exerçons notre autorité, nous exerçons notre art médical, mais nous sommes classés parmi les paramédicaux.

Et ça changerait quoi si vous obteniez cette reconnaissance-là ?

Nous pourrions avoir droit à l'exercice mixte qui est pour le moment limité à deux ans reconductibles pour une année. Et ça permettrait vraiment un meilleur lien entre la Ville et l'hôpital et donnerait vraiment de l'air aux collègues hospitalières qui sont souvent épuisées.

Ce manque de reconnaissance, vous ne le comprenez pas parce que plus les années passent et plus les sages femmes ont également de compétences...

Depuis 2009, nous assurons le suivi gynécologique de prévention, la contraception pour toutes les femmes en bonne santé. Depuis 2016, nous avons l'autorisation de pratiquer les IVG médicamenteuses et récemment, Olivier Véran a parlé des IVG instrumentales, voire du suivi des patientes qui souffrent d'endométriose.

Aujourd'hui, une sage femme qui commence dans le métier, combien gagne-t-elle ?

1800 euros. C'est clairement pas assez avec des jours, des nuits des week-ends, des jours fériés et donc clairement, c'est insuffisant.

Aujourd'hui, une sage femme peut-elle dire qu'elle ne peut pas s'occuper vraiment correctement des patientes qu'elle a dans son service ?

Alors, effectivement, nous passons nos journées à courir entre les soins, entre les tâches administratives qui nous incombent et c'est vraiment délétère pour les patientes. Nous estimons que nous ne pouvons pas consacrer autant de temps que nous le souhaiterions pour avoir une prise en charge optimale.

Vous travaillez au CHU de Dijon. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui et que vous souhaiteriez faire ?

En salle de naissance, les séjours sont vraiment très courts. Donc, une maman qui accouche séjourne deux, voire trois jours en maternité pour un accouchement par voie basse 4 jours si c'est une césarienne. Et durant ces trois jours, nous devons les écouter, les soutenir, leur délivrer plein de conseils pour le retour à la maison et c'est clairement insuffisant. Vraiment, nous avons l'impression de leur bourrer le crâne avec des informations qu'elles n'entendent pas parce qu'elles ne sont pas capables d'entendre. Elles sont épuisées par la naissance.

Est-ce que vous avez de temps en temps l'impression même d'être maltraitant avec certaines de vos patientes ? Vous avez parfois deux ou trois minutes à peine à leur consacrer ?

Oui, tout à fait en salle de naissance, notamment aux urgences. Le flux est permanent. C'est une activité qui est imprévisible et parfois, on peut passer d'une salle de naissance dans laquelle va naître un bébé en bonne santé et en même temps s'occuper d'une patiente qui va donner naissance à un enfant mort né ou mal formé et c'est vraiment difficile de tout gérer.

Dans le privé, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Comment ça se passe pour les sages femmes, notamment à Valmy ?

Pour nos collègues du privé, la situation est également difficile. Ce d'autant plus qu'aujourd'hui, elles ont été assignées. C'est illégal, on peut, on peut le dire, les assignations sont tombées un jour avant le jour de grève, donc il y a un référé liberté qui va être jugé au tribunal ce matin