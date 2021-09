Coronavirus : "Une cinquième vague à l'automne ? Pesons nos mots", tempère un épidémiologiste toulousain

Elle effraie déjà certains spécialistes, peu en réalité. La "cinquième vague" de Covid-19 est un film dont on connaît déjà la date de sortie. Mais qu'est-ce qu'on entend par "vague" et de quelle ampleur pourrait-elle être ? Les scientifiques ne s'accordent pas là-dessus. Cyril Delpierre, épidémiologiste et directeur de recherches à l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) de Toulouse, a répondu aux questions de France Bleu Occitanie ce jeudi 23 septembre.

Le 4 octobre, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles des départements où le taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants. Quels sont nos départements de Midi-Pyrénées qui sont concernés actuellement ?

On a des départements qui ont un taux d'incidence inférieur à 50 dans le Gers, par exemple, mais aussi le Tarn, dans l'Aveyron. Et on a des départements qui sont au seuil, comme le Lot, le Tarn-et-Garonne. La Haute-Garonne est vraiment tout juste au-dessus ce seuil de 50. Donc, on peut imaginer qu'avec l'évolution, il risque de passer dessous dans les jours qui viennent.

Peut-on dire, selon vous, qu'on maîtrise l'épidémie en Occitanie ?

Quand on regarde le taux d'incidence en Occitanie, il est à peu près sur la moyenne nationale, 60/68 cas pour 100.000 habitants. Donc, on est plutôt dans une situation qui est bonne par rapport à ce que l'on a connu. On se rapproche de la zone verte. Donc oui, l'épidémie aujourd'hui est maîtrisée. La difficulté avec cette épidémie, c'est qu'elle peut être maîtrisée aujourd'hui sans l'être dans les mois qui viennent.

Justement, dans les départements que vous avez cités, les enfants du primaire pourront bientôt enlever le masque. Ce n'est pas un peu précipité, selon vous ?

Je ne sais pas. C'est difficile de se positionner. La situation s'améliore et dans les écoles, depuis le début de la rentrée, on n'a pas vu d'explosion de cas comme on l'avait craint. Donc que la question se pose me paraît normal. Le port de masques peut poser des soucis dans les écoles primaires pour les enfants, donc de relâcher un peu la pression me paraît quelque chose de compréhensible. Mais à surveiller...

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas vaccinés. Est-ce que le masque, ce n'est pas le seul rempart au vide?

La vaccination est le rempart contre le vide. Effectivement, les enfants ne sont pas encore vaccinés quand on regarde la littérature scientifique, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations pour pouvoir statuer sur la vaccination des moins de 12 ans. Les adultes autour des enfants sont censés être vaccinés. Ce n'est pas une vaccination obligatoire, mais la proportion de personnes vaccinées est élevée. Mais il est vrai que dans cette population là, le virus peut circuler. D'où l'importance de se vacciner pour les adultes qui s'en occupent ou qui sont proches des enfants.

Donc, la seule solution, c'est que tout le monde se vaccine ?

Tout le monde ne peut pas être vacciné parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ont des contre-indications contre les contre les vaccins. Mais il est clair que la vaccination a démontré son efficacité sur la protection contre les formes graves et l'hospitalisation. Quand on parle de quatrième vague, on a qu'à regarder la hauteur de la vague. Il n'y a rien de comparable avec la première qu'on a connue. Donc, on utilise le même terme, mais ce n'est pas du tout la même situation et c'est clairement lié à la vaccination, cette vague beaucoup moins élevée.

Quelle catégorie de la population n'est pas encore vaccinée en Occitanie ?

La difficulté, le problème que l'on a, c'est qu'on a à peu près 15% des plus de 80 ans qui ne sont pas encore vaccinés. Or, c'est la population qui est la plus à risque d'être hospitalisée si elle est contaminée. Et on a aussi 10 % des 60-70 ans sur lesquels il faut mettre le paquet.

L'épidémie est globalement est sous contrôle chez nous, est-ce qu'on est pour autant à l'abri d'une cinquième vague à l'automne ?

Je ne me risque pas à faire des prédictions. Depuis un an et demi, on a bien vu quelle était la difficulté de faire ce genre d'exercice. Mais l'hiver dernier, on a vu une hausse quand les gens se regroupent dans une pièce non aérée, quand il fait moins beau, moins chaud dehors. On est dans des situations où on peut plus transmettre le virus, donc on s'attend à avoir une hausse de l'incidence. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura forcément une explosion des cas à l'hôpital. Grâce à la vaccination, on a une séparation entre l'incidence et l'augmentation des cas à l'hôpital.

Un dernier mot sur le pass sanitaire qui, pour l'instant, reste en vigueur dans tous les départements. Cela vous paraît essentiel ou pas en tant que épidémiologiste?

Le pass sanitaire a eu un effet sur la vaccination. Cela a incité les gens à se faire vacciner. Et ça, c'est quand même, en tant que épidémiologiste, une bonne chose à mes yeux. Je comprends qu'aujourd'hui, on continue d'utiliser le pass sanitaire, notamment dans une incitation de vaccination pour les dernières personnes qui ne l'auraient pas encore fait.

Quand on fait le métier que vous faites, est-ce que le sujet de la vaccination est un sujet que vous vous évitez avec vos proches, avec vos amis ou pas?

C'est un sujet qui est devenu clivant, donc en tant qu'épidémiologiste, c'est difficile d'être contre la vaccination de manière générale, et particulièrement contre celle contre la Covid. Mais effectivement, c'est un sujet clivant. Toutes les personnes ont un avis sur la question. C'est parfois difficile d'avoir une discussion scientifique, posée et factuelle.