Une classe de l'école Les Courlis de Querqueville ferme après un premier cas de Covid-19

Une jeune fille a été testée positive au Covid-19 à l'école Les Courlis de Querqueville jeudi, quelques heures après la rentrée. La classe de CE2, dans laquelle elle est inscrite, ferme pour sept jours. 26 élèves doivent s'isoler, conformément au nouveau protocole sanitaire présenté cet été par le Gouvernement.

L'enfant a été identifié comme cas-contact dans l'après-midi. Il s'est ensuite avéré que son test Covid était positif. Les parents d'élèves ont été prévenus dans la soirée.

Pour cette rentrée, le premier cas positif entraine le fermeture de la classe, pour les maternelles et les primaires. Dans les collèges et les lycées, seuls les élèves non vaccinés retourne chez eux.