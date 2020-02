Une clinique ouvre à Vitry-le-François pour allier soins psychiatriques et scolarité

Vitry-le-François, France

Après un peu plus d'un an de travaux, la clinique soins-études de Vitry-le-François ouvre ses portes ce mardi 4 février. Créer par la Fondation Santé des Étudiants de France (FSEF), elle est la 13ème dans l'hexagone et accueille des jeunes âgés de 15 à 21 ans, présentant des troubles psychiques. Troubles qui bien souvent mènent à une déscolarisation : "Une fois que la prise en charge psychiatrique est faite et que la situation de l'enfant permet de reprendre les apprentissages, on intervient", explique Eric Miguel, directeur de l'établissement.

Dans un premier temps, six patients-élèves profiteront des installations, mais d'ici la fin de l'année cette clinique devrait compter 85 lits pour des adolescents venus de toute la région Grand Est. Pris en charge par une équipe de soignants, ils bénéficieront aussi de la présence d'enseignants de l'éducation nationale rattachés administrativement au lycée François Ier de Vitry-le-François.

En moyenne, la prise en charge au sein de cette clinique sera d'un an, un an et demi pour chaque patient : "L'idée est de permettre aux jeunes de mieux vivre avec leurs pathologies, dans leur environnement social et familial, donc de construire un projet pour en faire des citoyens qui trouveront leur place et pourront renouer avec un système scolaire classique, dans leurs établissements d'origine", poursuit Eric Miguel.

90 embauches et des postes pérennisés au sein de l'hôpital de Vitry-le-François

Outre les enseignants, mis à disposition par l'éducation nationale, il a fallu recruter les soignants et tous les administratifs utiles au fonctionnement de la clinique, soit environ 90 personnes. Tous, travailleront dans 5 000 mètres carrés de locaux, dont une partie laissée vacante par l'hôpital de Vitry-le-François : "La particularité et l'intérêt d'être dans l'hôpital, c'est que ça nous permet de mutualiser certaines fonctions donc économiquement c'est intéressant pour tout le monde et on pérennise des fonctions qui auraient pu être diminuées ou même supprimées".

Cette clinique Soins-Etudes de Vitry-le-François a coûté 13 millions d’euros.