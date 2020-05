Le skieur Clément Noël lance une tombola pour soutenir la recherche à l'Institut de cancérologie de Lorraine

L’Institut de cancérologie de Lorraine a lancé deux protocoles de recherche pour mieux comprendre le virus, et ainsi protéger les patients atteints de cancer, plus vulnérables. Pour soutenir l’ICL dans sa collecte, Clément Noël, skieur vosgien, a lancé sa propre tombola.

Deux protocoles de recherches ont été lancés. Le premier s'appuie sur un travail d'observation pour mieux appréhender l'évolution en cours de traitement des patients atteints de cancer et présentant des symptômes du covid-19. Le deuxième protocole vise à constituer une base de données clinico-sérologique pour étudier les différentes réponses immunitaires face au virus.

Deux protocoles de recherche pour répondre à une urgence sanitaire

Ces deux axes de recherche répondent à une urgence sanitaire. Dans les délais impartis, ils ne pourront pas être financés par des subventions.

Pour soutenir l'ICL dans sa collecte de fonds, le skieur vosgien Clément Noël a lancé sa propre tombola. Deux objets sont à gagner : une paire de ski, utilisée la saison dernière en coupe du monde et le dossard dédicacé porté lors de sa victoire à Wengen (Suisse) en janvier dernier. "Ce sont des objet qui ont une valeur sentimentale pour moi et je pense qu'ils peuvent avoir une valeur aussi pour ceux qui connaissent ou non le ski", confie le Vosgien.

Pour le champion, soutenir une telle action a un sens particulier en pleine crise du covid-19 : "c'est important de se mobiliser autour de la santé, surtout en ce moment. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres maladies, comme le cancer, et qu'il faut continuer à les soigner de la meilleure des manières, même en ces temps de virus. Ils ont besoin d'aide là-dessus et c'est vraiment naturellement que je me suis investi." L'objectif pour le skieur est d'atteindre au moins 5 000 €.

