Une collecte de sang événement au musée des Beaux-arts de Nancy

Une collecte de sang dans les locaux du musée des Beaux-arts de Nancy, place Stanislas ! Ca s'est passé ce mardi 3 janvier avec environ une centaine de donneurs installés dans le hall du musée. A la clé pour eux, une entrée pour le musée mais surtout la satisfaction d'avoir rendu un fier service au système de santé.

Il faut dire que depuis les confinements et la crise du Covid, l'établissement connaît un déficit chronique de poches de santé. L'EFS en comptait ce mardi au niveau national 84 000 pour un objectif de 100 000 pour que le système fonctionne de manière optimale. Anissa a profité de cette collecte événementielle pour passer de la parole aux actes : "il y a des personnes dans le besoin. Je travaille dans le médical donc je sais aussi ce que c'est, je suis confronté à la maladie, aux décès. C'est aussi pour donner l'exemple".

Une operation de collecte de sang a lieu au musée des Beaux-arts de Nancy ce mardi 3 janvier © Radio France

"On a quelques difficultés à les fidéliser"

Anissa compte donner régulièrement son sang désormais. C'est tout l'objectif de l'EFS qui peine à fidéliser notamment les jeunes donneurs "recrutés" sur ce genre d'opérations ponctuelles, comme le précise Olivier Durat, chargé de communication de l'EFS Grand Est : "ils viennent en masse, avec leurs collègues de promotion et ensuite, on a quelques difficultés à les fidéliser dans la mesure où ils ont d'autres préoccupations comme trouver du travail ou construire leur vie familiale. La fidélisation, on la fait à partir de 35, 40 ans. On appelle les jeunes à ne pas seulement faire un don par an".

La maison du don de Nancy, située boulevard Lobau, est ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures et le samedi de 8 heures à 16 heures.