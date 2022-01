Une commune du nord-Touraine revit après 6 ans sans médecin généraliste

Après six ans d'attente et de recherches, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais a enfin son médecin généraliste depuis début janvier. Pour cela, la maire du village a dû remuer ciel et terre pour le trouver, une illustration des déserts médicaux dont souffre par endroits l'Indre-et-Loire.

On le sait, le problème de désertification médicale est un souci dans certains secteurs d'Indre-et-Loire. Notre département compte à ce jour 579 médecins généralistes et il en manque environ 70, selon le Conseil de l'Ordre des Médecins. Exemple à Saint-Christophe-sur-le-Nais au nord du département, aux confins de la Sarthe, où il a fallu six ans à la commune pour en trouver un.

Six ans sans médecin généraliste... c'est long

Si les quelque 1.100 habitants de la commune ne cachent pas leur joie de retrouver un médecin, Laurent et Pascaline la coiffeuse du village, n'ont pas attendu tout ce temps pour trouver un médecin traitant : "Les gens n'ont pas attendu, ils sont allés voir ailleurs, moi le premier, j'ai trouvé sur Fondettes, ceux qui n'ont pas de médecin attribué, ils iront à Saint-Christophe".

Le nouveau médecin va donc devoir s'accorder du temps pour retrouver une patientèle. Analia Chaparro exerce depuis le début du mois de janvier, elle arrive d'Espagne accompagnée de son assistance. Passer de Barcelone à Saint-Christophe-sur-le-Nais, c'est le grand écart..."[rires]...ce n'est pas pareil, il n'y a pas le soleil ici. Quand on part à 1. 000 km, il faut quand même qu'il y ait des avantages derrière, on espère que la patientèle se refasse rapidement".

Trouver un médecin a été la croix et la bannière

Catherine Lemaire, le premier magistrat de Saint-Christophe-sur-le-Nais a dû y mettre beaucoup d'énergie pour trouver un médecin qui veuille bien venir dans la commune : "Nous n'imaginions pas les difficultés que nous allions rencontrer. Nous avions mis une offre à la fac de médecine de Tours avec mise à disposition d'un petit local qui faisait maison également, personne n'est venu. Nous nous étions aussi tournés vers une association de remplaçants pour qu'un médecin vienne une à deux journées par semaine, nous n'avons pas réussi à trouver qui que ce soit. Alors, nous avons fait appel à un cabinet de recrutement avec lequel nous avons travaillé durant deux ans, cela nous a coûté un peu de sous, mais aujourd'hui nous sommes heureux car un contrat a été passé, une convention, je souhaite de la réussite à ce nouveau médecin".

Coût total pour la commune, 20. 000 euros, entre les frais pour le cabinet de recrutement, la gratuité du cabinet médical pour un an et du logement pour six mois. Installée dans le nouveau pôle santé du village, Analia Chaparro a pour le moment tout au plus une cinquantaine de patients depuis le début du mois de janvier.