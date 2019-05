Une concertation publique lancée pour reconstruire le nouveau CHU de Caen

Caen - France

La direction du CHU de Caen a décidé d'associer la population à la reconstruction de son hôpital. Elle va mener une phase de concertation du 3 juin au 21 juillet 2019. Car le chantier est d'envergure. Avec un budget de 500 millions d'euros, il se structure en deux opérations successives. De 2020 à 2022, la construction d'un bâtiment Logistique/Pharmacie, Biologie et Administration, puis de 2022 à 2026, la construction du bâtiment principal dédié aux soins, avec les plateaux médico-techniques et les urgences.

Tout le monde va pouvoir donner son avis

Le CHU n'était pas obligé, mais il a décidé de mettre en place une concertation publique. Le but est de permettre au plus grand nombre sur ce projet, qui concerne à peu près tout le monde dans la région de Caen. Le grand public pourra également poser toutes les questions qu'il le souhaite. Le CHU promet que chaque question recevra une réponse ! Un garant a été nommé par la commission nationale du débat public pour veiller au bon déroulement de cette concertation. Il rédigera ensuite un rapport.

Réunions publiques, dossier consultable et questions en ligne

Pour participer à la concertation, deux réunions publiques sont organisées : le 13 juin à 20h à la bibliothèque Alexis de Toqueville à Caen et le 2 juillet à 18h30 à la Fonderie à Hérouville-Saint-Clair. Du 3 juin au 21 juillet, le dossier est également consultable au CHU, à la communauté urbaine de Caen la mer, à l'hôtel de ville de Caen et à celui d'Hérouville-Saint-Clair. Et vous pouvez enfin vous connecter sur la page d'accueil du CHU de Caen et vous exprimer sur concertation@chu-caen.fr.

* La reconstruction du CHU de Caen est un projet colossal qui va s'étendre sur 110 000 m² à l'horizon 2026. Le nouveau bâtiment va commencer à sortir de terre à partir de l'année prochaine, à côté de l'actuelle tour amiantée, qui elle sera détruite. Avec un budget de 500 millions d'euros, c'est un des trois ou quatre plus gros projets hospitaliers en France actuellement.