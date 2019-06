Une conférence sur l'accompagnement des personnes malades à Châteauroux

Châteauroux, France

Une conférence est organisée mardi 11 juin à Châteauroux, à la résidence Domitys. De 18h30 à 21h30, plusieurs médecins et intervenants vont aborder la thématique de l'accompagnement et du soutien des personnes malades. Apprendre qu'on est malade est une étape éprouvante, difficile. Pour les proches, c'est également souvent un choc. Et pour les aidants familiaux, c'est un véritable sacrifice.

"Cette conférence va permettre aux patients d'avoir une information sur la possibilité d'être accompagné, de savoir comment être mieux dans sa peau, de travailler sur la gestion du stress", explique Yves-Henri Lafon, président de l'Association de Services pour le Maintien à Domicile, invité de France Bleu Berry. "Il n'y a rien de pire que de se sentir impuissant. Une personne qui s'occupe de soi, qui fait des activités physiques adaptées, a une vision beaucoup plus positive. Il faut apprendre à se sentir mieux, à développer de l'estime de soi alors qu'on n'a plus de cheveux", poursuit Yves-Henri Lafon.

On est acteur dans sa maladie, c'est le plus important. Car le stress nourrit l'inflammation"

Yves-Henri Lafon, président de l'Association de Services pour le Maintien à Domicile Copier

Les aidants familiaux, maillon essentiel mais inconsidéré

Cette conférence s'adresse aussi aux aidants familiaux, ces personnes qui s'occupent de leurs proches malades. "Ils en prennent plein la figure et il n'y a aucun accompagnement pour eux", déplore Yves-Henri Lafon. Le gouvernement voudrait permettre aux aidants d'avoir des congés payés. "Les aidants sont une pierre centrale de tout un système qui permet de faire se sentir mieux les patients. C'est très compliqué. Tout ce qui concerne la maladie est un traumatisme du lever jusqu'au coucher", témoigne le président de l'ASMAD.