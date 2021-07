Une conséquence inattendue de la crise sanitaire : de plus en plus d'acouphènes

Il n'y a pas que des conséquences économiques à la crise sanitaire : il y aussi des conséquences sur la santé. Et parmi elles, à laquelle on ne s'attendait pas forcément : celle de notre audition et de notre manière d'appréhender le bruit.

Vous avez peut-être remarqué qu'après le déconfinement, vous êtes plus sensibles au bruit et vous souffrez peut-être d'acouphènes.

Le port du casque pendant le télétravail : un facteur aggravant ?

Le Docteur Marie-Josée Fraysse, ORL au CHU de Purpan à Toulouse a raconté une recrudescence des consultations après le déconfinement.

"Du point de vue auditif, il y a peut-être davantage d'acouphènes et d'hypersensibilité chez des personnes de tout âge mais plutôt même, de personnage jeunes ou d'âge moyen, surtout des personnes qui ont travaillé avec le casque de manière prolongée", explique Marie-Josée Fraysse.

"Le casque peut occasionner une forme de silence gêné qui fait que, quand on va reprendre la vie normale, on peut trouver le bruit plus fort et avoir une hypersensibilité au bruit". Normalement, tout revient rapidement à la normale mais cela peut rester invalidant ou douloureux.

Au moindre doute, il faut consulter !

Pour d'autres, la période a permis de se rendre compte d'une éventuelle surdité. Hoang Le est audioprothésiste à Toulouse. Depuis le déconfinement il a noté que "plusieurs personnes se sont rendues compte qu'avec le port du masque, elles ne pouvaient plus s'appuyer sur la lecture labiale et donc qu'elles avaient un début de surdité".

L'audioprothésiste toulousain recommande d'aller consulter un ORL "si vous êtes gêné dans le bruit, lors d'un repas de trois personnes par exemple, si vous faites répéter ou encore si vous montez le son de la télé", plus que quelqu'un d'autre.