"Comme si j'avais encore du virus en moi": une consultation dédiée au Covid long à l'Hôtel Dieu à Paris

Assise face au docteur, Laure sort de son sac une petite feuille, sur laquelle elle a soigneusement noté tous ses symptômes depuis huit semaines. "Des démangeaisons, des plaques rouges sur le corps, une énorme fatigue, des douleurs musculo-tendineuses, jusqu'à m'empêcher de marcher ou de monter les escaliers...", liste-t-elle, les yeux rivés sur sa feuille. Une trentaine de symptômes qui empêchent cette grande sportive de 50 ans de retrouver sa vie d'avant.

Elle qui s'est d'abord prise pour "un super héros" face au coronavirus, parce qu'elle est en bonne santé, qu'elle ne boit pas, ne fume pas. Mais après un tour aux urgences, six kilos de perdus et des symptômes qui reviennent inlassablement, elle est obligée de constater qu'elle est toujours malade. "C'est comme si j'avais encore du virus en moi et que dès que je force un peu la machine, ça réactive une certaine inflammation, raconte Laure au docteur, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ? "

"Si si, c'est tout à fait ça en réalité !" De l'autre côté du bureau, la professeure Dominique Salmon-Ceron opine du chef. Elle noircit ses feuilles, note toutes les précisions de la patiente. La spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'Hôtel-Dieu synthétise et classifie les symptômes. C'est la première étape de la consultation dédiée aux patients covid long, qu'elle tient depuis le mois de mai.

Soigner les symptômes à défaut de traiter la cause

Ces malades ont la particularité d'arriver avec des dizaines de symptômes. "Ils ont souvent vu de nombreux médecins, et sont en errance médicale, il faut les écouter et les rassurer", précise la professeure. Les résultats de la première étude descriptive à l'Hôtel-Dieu, réalisée à partir de plus de 150 patients vient d'être publiée. Les patients covid long "assez différents des patients hospitalisés en réanimation" : ce sont majoritairement des femmes, de 45 ans en moyenne, et souvent allergiques.

"On va faire un test pour voir si vous avez un syndrome d'hyper ventilation, explique la professeur à Laure. Ensuite on fera un test d'anxiété et de dépression, systématiques. S'ils sont positifs on a un service avec un psychiatre qui peut vous recevoir." Des examens complémentaires sont réalisés pour orienter les patients vers des spécialistes. Aucun traitement antiviral ne permet de soigner la cause du covid long, encore inconnue. "En attendant de soigner la cause, on peut quand même traiter les symptômes, précise Dominique Salmon-Ceron. Quand on voit que les patients ont un symptôme d'hyper-ventilation, on peut améliorer cela significativement avec de la rééducation."

Laure repart justement avec une ordonnance pour de la kinésithérapie, et beaucoup de réponses à ses questions. "Ça m'a fait beaucoup de bien, notamment d'entendre qu'il faut que j'adapte mon retour au travail et que je me ménage au quotidien, concède-t-elle. J'étais dans le déni par rapport à ça." Elle reprendra à mi-temps en janviers, avant de revoir la professeure dans deux mois.

Ce service dédié aux covid long reste une exception. Ils sont une poignée d’hôpitaux franciliens à le proposer. Les consultations sont réservées jusqu'au mois de mars à l'Hôtel-Dieu. Pour pallier à l'errance médicale des patients, l'association de malade "Après J20" appelle à une meilleure formation des médecins généralistes sur la prise en charge des covid long.