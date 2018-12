Une convention hôpital-police-justice pour lutter contre les violences à Toulon

Une convention tripartite, hôpital-police-justice a été signée ce jeudi matin à Toulon afin de renforcer la sécurité au sein du Centre hospitalier intercommunal et de faciliter les échanges entre l'Hôpital et les services de police et de justice.

Toulon, France

La convention tripartite hôpital-police-justice signée ce jeudi matin au sein du Centre hospitalier intercommunal de Toulon (CHITS) a pour but d'organiser et de simplifier les relations entre les différents intervenants en cas d'incivilités, de dégradations, ou d'agressions au sein même de l'établissement hospitalier. Cette convention s'applique également à l'hôpital de la Seyne-sur-mer.

Les faits graves, comme les agressions de personnels ne sont pas fréquents, selon la direction du CHITS puisqu'il y en aurait un ou deux par an. En revanche, les incivilités, même si leur nombre est difficilement quantifiable, sont nombreuses. Et dans le même temps, les fonctionnaires de police ont souvent, eux aussi, recours à l'hôpital parce qu'ils y déposent fréquemment des personnes, par exemple en ivresse publique manifeste. Et dans les deux cas, la réponse à la demande n'était jusqu'à présent pas assez rapide. La convention va donc permettre de fluidifier ces rapports en les organisant au mieux. La Direction de l'hôpital s'engage en effet à apporter une réponse prioritaire lorsqu'un équipage de police se présente. "Ce qui permettra de ne plus immobiliser aussi longtemps une voiture de patrouille et de la remettre sur la voie publique pour assurer la sécurité de nos concitoyens" se félicite le commissaire divisionnaire José Casteldaccia, directeur départemental adjoint de la sécurité publique dans le Var. Les fonctionnaires qui se présentent aux urgences après avoir été eux même blessés seront aussi "gérés" en priorité. Et de son côté, la Police s'engage à faciliter les démarches des personnels hospitaliers ou des représentants de l'hôpital en cas d'agression ou de dégradations des biens par exemple. La justice associée à cette convention assurera la réponse pénale. "Cela fait partie des priorités du Procureur de la République de Toulon car la moindre petite incivilité peut engendrer ensuite, sans réponse pénale, des faits délictueux plus graves" commente Laurelyne Van Iseghem, la cheffe de cabinet du Procureur de la République de Toulon.