Une Côte-d'Orienne collecte 20 tonnes de bouchons en plastique pour les enfants hospitalisés

La prochaine fois, avant de jeter une bouteille en plastique - dans la poubelle jaune - pensez-y, gardez le bouchon et donnez-le à l'association "Les Bouchons d'Hugo". Elle a été créée par Stéphanie Chenevière, habitante de Sacquenay en Côte-d'Or, près de Selongey. Lorsque son fils Hugo est décédé à l'âge de à 9 ans pendant l'été 2020, suite à une tumeur au cerveau, elle a décidé de continuer sa collecte de bouchons commencée pendant sa maladie. Grâce à une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, fin décembre 2021, on dénombre 350 points de collecte en Côte-d'Or, mais également en Haute-Saône, dans le Jura ou dans le Doubs.

350 points de collectes ... et près de 20 tonnes collectées en 2021

Une fois collectés, les bouchons sont triés dans un ancien garage de 600 mètres carrés. Deux tables de tri ont été fabriquées par le père de Stéphanie Chenevière. Un ami, producteur de pommes de terre, leur a prêté une trémie - un dispositif qui permet de déverser les bouchons. Chaque semaine, le mercredi, une dizaine de personnes volontaires s'inscrivent sur Facebook et viennent aider, pour séparer le plastique du liège, du métal et des autres matières.

Après la collecte, que deviennent les tonnes de bouchons ? Copier

Des entreprises offrent le transport, et les bouchons sont ensuite vendus à une société spécialisée dans le recyclage et transformés en poubelles. Chaque tonne rapporte 390 euros. En 2019, lorsqu'elle a commencé la collecte avec son fils Hugo, Stéphanie Chenevière avait collecté cinq tonnes de bouchons. Puis huit tonnes en 2020 ... et près de 20 tonnes en 2021. Elle espère d'ailleurs les atteindre d'ici le 1er janvier 2022, et se fixe un objectif de 25 tonnes pour l'année prochaine.

Au profit des enfants hospitalisés

33 tonnes collectées depuis 2019, soit 12.870 euros récoltés. Que va devenir cette somme ? "Pour l'instant, elle n'est pas utilisée, avec la Covid on n'a pas mis de choses en place, répond Stéphanie Chenevière. Normalement, c'est pour améliorer le confort des enfants hospitalisés au sein du CHU de Dijon". Pour l'instant, rien n'est acté : "On leur a demandé un projet, ils nous en ont proposé un, mais il n'était pas conforme à ce qu'on attendait. Ce n'est pas finalisé". Elle ne souhaite pas par exemple de mobilier pour une salle d'attente du médecin à l'hôpital, mais imagine plutôt un spectacle ou des cadeaux pour les enfants hospitalisés.

Une collecte pour adoucir le quotidien des enfants hospitalisés Copier