Une course camarguaise pour la bonne cause à Saint-Chaptes

Deux manades se sont affrontées dans les arènes de Saint-Chaptes afin de lever des fonds au profit de l'association "Au nom d'Andrea". Une association qui aide la médecine à soigner les enfants atteints du cancer.

Près de 300 amateurs de course camarguaise étaient réunis pour la bonne cause ce samedi à Saint-Chaptes. Tous les profits de l'événement étaient reversés à l'association "Au nom d'Andréa". Une association créée après la mort de ce petit garçon du même nom, décédé d'une tumeur au cerveau. Depuis, les bénévoles récoltent des fonds pour apporter du confort et de la joie aux enfants atteints de cancer. L'association participe également au financement de la recherche scientifique.

Des associations capitales pour les enfants

Marie-Sarah et ses parents © Radio France - Boris Loumagne

Dans les tribunes des arènes, il y a une famille qui sait mieux que personne l'importance de ces associations d'aide aux enfants malades. Originaires de Garrigues-Sainte-Eulalie, Jean-Bernard et Christine sont les parents de la petite Marie-Sarah. Il y a trois ans, la jeune fille apprenait qu'elle était atteinte d'une leucémie. Le combat durera des mois. Mais grâce aux associations d'aide aux enfants malades, son combat contre la maladie sera adouci, comme en témoignent ses parents: " C'est de la joie, des spectacles, des voyages, des vacances pour les familles afin de les remettre d'aplomb". Et justement, Marie-Sarah est aujourd'hui remise d'aplomb puisqu'elle est en rémission.

Un parrain de choix

Nicolas Mas, le parrain de l'association "Au nom d'Andrea" © Radio France - Boris Loumagne

L'association "Au nom d'Andrea" s'est choisie un ambassadeur de choix pour mettre en avant sa cause. Il s'agit de l'ancien international du XV de France, le rugbyman Nicolas Mas. Celui qui est également l'ancien pilier de l'USAP n'a "pas hésité une seule seconde" quand on lui a proposé de parrainer l'association. "J'ai envie de m'associer à eux pour les aider à mon petit niveau conclut le sportif, même si je ne suis qu'une petite pierre à leur édifice."