Une course pour nos petits lutins malades

Alès, France

Le 10 juin, la course "La balade des Lutins" réunira petits et grands, bien-portants et malades. Au programme : une course pour les enfants, une autre pour les adultes, une marche pour les moins sportifs, un buffet, un DJ ou encore des jeux gonflables.

L'objectif est de récolter des fonds pour améliorer l'accueil des petits patients et leurs familles dans les services de pédiatrie et de néonatologie de l'hôpital d'Alès.

Le service de néonatologie décoré aux couleurs de l'enfance

Cette course va permettre de financer un projet qui tient à cœur à Aurélie, infirmière en pédiatrie et néonatologie : "On veut rendre ce service, qui accueille les bébés prématurés ou avec une naissance difficile, beaucoup plus chaleureux. Pour l'instant, les murs sont blancs, ça fait un milieu très aseptisé. On veut que ce soit plus cocooning, avec des peintures rappelant l'enfance".

Grâce aux fonds qu'ils récoltent lors de leurs animations, les Lutins Cévenols peuvent peindre des fresques aux murs des chambres d'hôpital, faire des animations auprès des enfants hospitalisés, leur offrir des jouets ou encore acheter du matériel non-médical comme des fauteuils d'allaitement ou des veilleuses.

Pour participer aux courses ou à la marche, inscription au magasin Instant Running et sur le site www.aatac.fr.