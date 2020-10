Une course "virtuelle" contre le cancer en Haute-Garonne

Une course "virtuelle" est organisée par la ligue contre le cancer de Haute-Garonne ce samedi 24 et ce dimanche 25 octobre. Un événement en ligne, Covid-19 oblige.

La ligue contre le cancer organise ce week end une course un peu particulière, pour clôturer le mois d'Octobre rose, et récolter des fonds pour la recherche et les malades. Une course "virtuelle" est organisée. Il faut s'inscrire en ligne sur le site Plus vite que le cancer, pour ensuite courir de son côté. Il s'agit évidement, en ces temps de crise sanitaire, d'éviter les gros attroupements que génère une course classique. Plusieurs parcours, avec des distances différentes sont proposées.

L'inscription coûte 5 euros, une somme qui sera reversée à la recherche et aux malades. Il est également possible de faire un don. La ligue contre le cancer compte sur la viralité des réseaux sociaux pour faire le plein, d'autant que les dons sont en baisse depuis le confinement en mars dernier.