Une découverte archéologique dans la Drôme bouleverse l'histoire de l'humanité

L'homme moderne, Homo sapiens, est arrivé en Europe occidentale bien plus tôt que ce qu'on pensait. C'est ce que révèle une étude parue dans la revue Science ce mercredi après plusieurs découvertes dans la grotte Mandrin à Malataverne au Sud de Montélimar dans la Drôme. Jusqu'ici sa présence remontait à 45.000 ans. Elle serait en réalité de 54.000 ans.

Une dent de lait découverte

Une équipe d'archéologues et de paléoanthropologues menée par Ludovic Slimak, chercheur CNRS à l'Université de Toulouse, a découvert sur l'une des couches archéologiques au moins 1.500 pointes de silex taillé, "normées au millimètre près, standardisées, quelque chose qu'on ne connaît pas du tout chez Néandertal", explique Ludovic Slimak, spécialiste des sociétés néandertaliennes. En 2016, l'équipe confronte cette découverte avec une collection de fossiles taillés découverts au Liban et conservés au musée Peabody d'Harvard aux Etats-Unis. La similarité entre les techniques fait supposer aux chercheurs que la grotte Mandrin est le premier site répertoriant Homo sapiens en Europe.

D'autres recherches permettent de trouver neuf dents, et notamment une dent de lait dont l'analyse par micro-tomographie, un scanner à très haute résolution, prouve qu'elle est la seule dent humaine moderne trouvée à cet endroit. En étudiant ensuite des fragments de parois de la grotte tombés dans les couches, les chercheurs démontrent "qu'Homo sapiens est revenu une fois par an dans la cavité, sur 40 ans", précise Ludovic Slimak.

Une cohabitation avec Néandertal ?

Et c'est là, l'autre découverte majeure, Homo sapiens est venu dans cette grotte un seulement après le passage de Néandertal dans cet abri. "A un moment donné les deux populations ont soit co-existé dans la grotte, soit sur le même territoire", en conclut le chercheur. Néandertal dont la disparition sur le continent européen remonte à 40.000 ans, aurait pu donc service de guide à Sapiens pour le mener aux meilleures sources de silex disponible, situées pour certains jusqu'à 90 km de là, imagine le chercheurs.

Au final "l'apparition des humains modernes et la disparition de Néandertal est beaucoup plus complexe" qu'imaginée jusqu'ici, remarque le professeur Chris Stringer, co-signataire de l'étude et spécialiste de l'évolution humaine au muséum d'Histoire naturelle à Londres. La compréhension de leur chevauchement est indispensable pour expliquer "pourquoi nous sommes devenus la seule espèce humaine restante", ajoute-t-il, dans un communiqué. Ce chevauchement, évident à Mandrin, place désormais le Rhône comme un "grand couloir de migration" permettant à Homo sapiens "de rejoindre l'espace méditerranéen et l'espace continental européen", selon Ludovic Slimak. Qui promet d'autres découvertes sur le contenu de Mandrin.

Avec AFP.