Une découverte importante pour lutter contre les champignons ravageurs de cultures

C'est une découverte importante à laquelle ont collaboré en parties des équipes de Marseille ou encore Cadarache. L'Inrae, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, le CNRS et le CEA ont réussi à mettre en évidence, avec d'autres équipes au Japon, en Espagne et au Canada, le rôle clé joué par deux enzymes dans la contamination des cultures par des champignons phytopathogènes ravageurs. Une de ces enzymes manque et le champignon ne se propage plus.

Une découverte presque par hasard

Une découverte fortuite, alors que les scientifiques planchaient sur des enzymes "susceptibles de fournir des molécules à l'odeur citronnée pour la parfumerie". Mais une découverte importante puisque la compréhension des mécanismes de contamination va aider à "la conception de nouvelles stratégies pour la protection des cultures". Ce travail a été publié le 21 décembre dans la revue Science Advances.