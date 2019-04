Une découverte scientifique majeure à Dijon pour mieux prévoir les phénomènes extrêmes

Dijon, France

Une avancée majeure a été faite par une équipe de six scientifiques dont trois chercheurs Dijonnais. Ils ont étudié en laboratoire des rayons lumineux. Grâce à ça, dans plusieurs années, on pourrait arriver à mieux prévoir des catastrophes naturelles... enfin ça c'est le résumé très très court et simplifié.

Évidemment on en est très loin de ce résultat qui pourrait changer la vie de tout le monde. L'objet de l'étude à la base ce sont les phénomènes extrêmes. Savoir mieux prévoir ce qui se produit rarement et violemment, comme une vague géante, un crack boursier, un tremblement de terre. Mais ces phénomènes ils sont rares, donc difficile à étudier, c'est là qu'interviennent les recherches de nos scientifiques bourguignons.

Anticiper les catastrophes climatiques ? On en est loin

Ils ont utilisé la lumière, qui circule beaucoup plus vite que tout autre élément terrestre et qui peut donc simuler l'apparition de phénomènes fréquemment. En étudiant le comportement d'un laser projeté dans une boucle de fibre optique, ils ont pu observer des pics lumineux, c'est à dire ... des phénomènes extrêmes. "On a étudié ces phénomènes et ça nous a permis de vérifier une équation mathématique, un modèle pour arriver à mieux prévoir l'apparition de ces pics lumineux, qu'on ne pouvait pas prévoir auparavant", explique Bertrand Kibler.

L'étude a été publiée dans une grande revue internationale : Physical Review X. À terme, avec un peu d'imagination et beaucoup de travail de nombreux scientifiques, on pourrait, à partir de ce modèle, arriver à mieux prévoir les phénomènes extrêmes. Par exemple connaître les signes avant coureurs d'un séisme, d'un tsunami, voir même de crises financières.