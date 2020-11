Une députée de l'Hérault se bat pour que les soins post-Covid soient remboursés

Au début du mois de novembre 2020, Patricia Mirallès, députée de l'Hérault, a déposé une proposition de loi pour que le coronavirus soit reconnu comme une affection de longue durée (ALD). Ce registre regroupe les maladies qui nécessitent des soins prolongés et coûteux, à l'image du diabète ou du cancer.

Repérer les séquelles post-Covid

"Des mois après avoir été contaminés, des patients présentent des symptômes persistants, explique l'élue. On voit des problèmes cardiaques, musculaires ou pulmonaires." Ces souffrances entraînent un suivi médical lourd, des examens et des traitements. L'accumulation de ces soins finit par coûter cher. "Aujourd'hui, tout ça reste à la charge des patients", indique Patricia Mirallès.

L'Héraultaise souhaite que ces soins soient remboursés à 100%. Or, toutes les maladies reconnues comme étant des affections de longue durée sont intégralement prises en charge par l'Assurance Maladie. "L'idée serait de répertorier tous les symptômes post-Covid de façon à ce que, à chaque rendez-vous médical, le patient qui présente l'un de ces symptômes soit remboursé." Selon elle, ce dispositif permettrait aussi d'encourager la recherche.

La députée souhaite aussi engager un travail sur les séquelles psychologiques. Elle craint que de nombreux patients ne souffrent de traumatismes, liées à leur convalescence ou la perte d'un proche.

On a été guéri, mais on garde un handicap - Patricia Mirallès, députée de l'Hérault.

Patricia Mirallès a contracté le virus au début de l'épidémie, en mars dernier. La quinquagénaire a été hospitalisée pendant une semaine. Elle n'est pas encore totalement rétablie. "Par exemple, mon taux d'anticorps est très élevé, ce qui montre que mon corps est toujours en train de se battre", explique-t-elle. Aujourd'hui, elle s'essouffle très rapidement et ne peut plus lever son bras gauche. "Je le vois dès le réveil, quand je prends ma douche. Je suis obligée de prendre une brosse pour me laver, rit-elle. C'est difficile de voir qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire."