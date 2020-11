Une deuxième vague de Covid massive et très supérieure à celle du printemps en Normandie

La vague épidémique de Covid est deux fois plus importante en Normandie qu'au printemps. Et la situation n'est pas stabilisée, puisque le pic est devant nous indique l'Agence Régionale de Santé, lors d'une conférence de presse ce mardi. Le taux d'incidence est actuellement de 319 sur la région.

Situation préoccupante en Normandie sur le front de l'épidémie de Covid, avec une deuxième vague massive et très supérieure à celle du printemps. Et le moment est très sensible indique l'Agence Régionale de Santé "car le pic est encore devant nous". Côté chiffres, 1338 personnes sont actuellement hospitalisées en Normandie, dont 166 en réanimation, contre 741 au plus fort de la première vague. Le Covid a déjà fait 465 décès depuis le 1er septembre, contre un total de 649 au printemps.

Le taux d’incidence est de 319 cas positifs pour 100 000 habitants

Le taux d'incidence était de 328 la semaine dernière, il connait donc un tassement. Mais cela ne veut pas dire que le nombre de malades va baisser, il continuera d’augmenter mécaniquement dans les 15 prochains jours. Mais l’ARS assure que pour l’heure le système de santé fait face. La moitié des lits de réanimation est actuellement occupée. "La capacité hospitalière a en effet été augmentée grâce à des déprogrammations d’opérations non urgentes, explique Thomas Deroche, directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie. Et 2 millions et demi d’euros provenant du Ségur de la santé doivent être débloqués pour ouvrir 200 lits supplémentaires".

90 clusters dans les EHPAD normands, qui sont pourtant mieux protégés qu'au printemps selon l'ARS

On recense par ailleurs 182 clusters dans la région, dont 90 dans des EHPAD. "Pour autant, la situation y est mieux contrôlée, indique l’ARS. Les EHPAD sont plus préparés et mieux protégés qu’au printemps". Pour ce qui est des test, 227 000 tests antigéniques sont actuellement disponibles dans la région. La Normandie qui pourrait du fait de ses capacités hospitalières accueillir des transferts de patients d’autres régions dans les prochains jours.