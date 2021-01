"Une dizaine de cas suspectés ou avérés" du variant britannique du coronavirus en France selon Olivier Véran

Les autorités sanitaires suivent de près la propagation en France du nouveau variant du coronavirus détecté début novembre au Royaume-Uni. "Nous regardons cela comme le lait sur le feu", a souligné le ministre de la Santé Olivier Véran, ce mardi 5 janvier sur RTL. "À ce stade, nous avons une dizaine de cas suspectés ou avérés de variant anglais."

Un premier cas a été confirmé en France le 25 décembre, à Tours. Il s'agissait d'un Français arrivé de Londres quelques jours auparavant. Un deuxième cas a ensuite été détecté en Corse.

à lire aussi Coronavirus : ce que l'on sait du premier cas français du variant du virus détecté au CHRU de Tours

Par ailleurs, les joueurs et les membres du staff de l'Aviron bayonnais sont à l'isolement au moins jusqu'au jeudi 7 janvier, a annoncé le club de rugby samedi 2 janvier. Certains ont été contaminés par cette variante du coronavirus lors d'un match de Challenge Européen face au club britannique Leicester, le 19 décembre 2020.

Un variant qui "inquiète"

Ce nouveau variant "nous inquiète" et "nous déployons des moyens logistiques et diagnostiques très importants", a poursuivi Olivier Véran. Le ministre de la Santé a également rappelé que "toutes les personnes qui rentrent en France en provenance d'Angleterre doivent avoir été testées". "Il y a des mises en quarantaine lorsqu'il y a des doutes", a-t-il dit.

Il faut dire que la situation outre-Manche est particulièrement alarmante. L'Angleterre et l'Écosse ont annoncé, lundi 4 janvier, leur reconfinement total face à l'envolée de l'épidémie de Covid-19, attribuée à ce nouveau variant du virus. L'Irlande du Nord et le Pays de Galles avaient déjà instauré leur troisième confinement juste après Noël. "Il est clair que nous devons faire plus" pour "prendre le contrôle" de ce variant plus contagieux, a déclaré le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

Ce variant B.1.1.7, désormais appelé VOC 202012/01, s'est rapidement étendu dans tout le Royaume-Uni puis a été détecté dans des dizaines de pays du monde. Selon les premières données, il est nettement plus contagieux que le virus classique. Même s'il ne semble pas être intrinsèquement plus dangereux, le fait qu'il soit plus transmissible augmente le risque de saturation des hôpitaux par des malades du Covid-19.

Un autre variant sans doute plus transmissible a par ailleurs émergé en Afrique du Sud, où il est désormais majoritaire. Les autorités sanitaires ont indiqué jeudi dernier qu'un premier cas de contamination avec ce variant sud-africain avait été détecté en France, chez un homme de retour d'Afrique du Sud et résidant dans le Haut-Rhin.