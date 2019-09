Une eau avec 2 fois moins de chlore, sans perchlorate et avec moins de chlore dans le Valenciennois

Grâce à sa nouvelle unité de traitement de Thiant, l'Eau du Valenciennois propose depuis jeudi une eau beaucoup plus douce, sans goût et sans perchlorate dans 7 communes du réseau. A terme en 2021 les 80 000 foyers du réseau bénéficieront de cette eau de qualité.

Valenciennes, France

Grâce à cette eau deux fois plus douce, fini la peau sèche en sortant de la douche, l'encrassement de votre évier, les produits à gogo pour détartrer votre lave vaisselle ou votre cafetière. Renaud Camus, directeur Grand Hainaut chez Suez, gestionnaire du réseau promet une économie de plus de 100 euros par an car avec 2 fois moins de calcaire c'est moins de consommation d'énergie pour chauffer l'eau.

Pub de l'eau du Valenciennois - Eau du Valenciennois

Et puis au delà du problème du calcaire et du chlore, la nouvelle unité de traitement permet une filtration des perchlorates, une filtration combinée qui est unique en France assure Suez.

Du coup, débarrassée des perchlorates, l'eau peut maintenant être consommée par les femmes enceintes et les bébés de moins de 6 moins sans aucun problème.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Avec cette eau beaucoup plus pure, et sans goût, Suez espère gagner des consommateurs car aujourd'hui dans le Valenciennois seuls 40% des habitants boivent de l'eau du robinet, c'est 30% de moins que la moyenne nationale alors que ça leur permettrait d'économiser en moyenne 300 euros par an en n'achetant plus d'eau minérale.

2 autres unités de traitement seront déployées d'ici 2021 pour alimenter les 25 communes du réseau, en attendant pour fêter l'arrivée de cette nouvelle eau dans les 7 premières communes, 2 événements sont organisés ce we. Ce samedi la Run 'flotte, pour porter comme la flamme olympique la nouvelle eau dans les communes, et puis dimanche, ce sera la Eauli'run, 5 kilomètres durant lesquels les plus de 300 participants vont courir, et au fil de la course ils vont être recouverts de peinture, car à chaque kilomètre une station de couleur va les arroser de poudre colorée.