Une éclipse solaire de type "cercle de feu" visible de l'Afrique à l'Asie ce dimanche

Le phénomène astronomique ne se produit qu'une ou deux fois pas an : ce dimanche 21 juin 2020, jour du solstice d'été, une partie des habitants de la planète pourra observer une éclipse solaire de type "cercle de feu". L'éclipse débutera peu après le lever du soleil à 3h45 GMT (5h45 heure française) au centre de l'Afrique, et traversera successivement le nord de la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud, le nord de l'Ethiopie, le Yémen, le nord de l'Inde, la Chine, le sud de Taïwan et prendra fin dans l'océan Pacifique, au sud de l'île de Guam, à 9h32 GMT (11h35 heure française).

La lune va passer devant le soleil, dans un alignement avec la Terre suffisamment parfait pour le cacher. Mais pas entièrement, comme lors d'une éclipse totale : la lune n'étant pas assez près de la Terre, il s'agira d'une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'à son maximum, il restera un anneau autour du soleil, appelé "cercle de feu".

Seulement 2% de la surface de la Terre sont concernés par la phase totale de l'éclipse. Ici une telle éclipse vue d'Indonésie en décembre 2019. © AFP - KHALIS SURRY / ANADOLU AGENCY / ANADOLU

Un phénomène exceptionnel

Cet anneau ne sera visible qu'entre 4h47 GMT et 8h32 GMT et durera au maximum 1 minute et 22 secondes. Avant et après, on ne pourra observer qu'une éclipse partielle, avec un décalage mais sans formation de cercle de feu, car le centre du soleil et de la lune ne seront pas dans la même position. "Seulement 2% de la surface de la Terre sont concernés par la phase totale de l'éclipse, et c'est ce qui rend le phénomène exceptionnel", a expliqué Florent Delefie, astronome de l'Observatoire de Paris - PSL à l'AFP. La prochaine éclipse annulaire est prévue le 14 décembre.

Suivez en direct et en vidéo l'éclipse "cercle de feu" ce dimanche

L'éclipse sera retransmise en direct depuis plusieurs points du monde dans la vidéo ci-dessous.