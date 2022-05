Une éclipse totale de Lune aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, où et comment l'observer ?

La Lune se teintera progressivement de rouge, dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit d'une éclipse totale de Lune. En effet, lors de ce phénomène céleste, l'astre nocturne perd son éclat blanc mais il ne s'éteint pas pour autant. L'éclipse sera visible depuis la France entre le lever et le coucher de la Lune et sera perceptible à l'oeil nu. Contrairement à une éclipse de Soleil, il n'est pas dangereux de l'observer sans protection.

Que se passe-t-il pendant une éclipse de Lune ?

Les éclipses de Lune ont lieu environ deux fois par an, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés et que la Lune est pleine. Le satellite de la planète bleue se glisse alors dans l'ombre de la Terre, qui fait écran aux rayons solaires. Mais pourquoi la Lune ne disparaît-elle pas ?

Une phénomène de "réfraction de l'atmosphère" se produit. Les rayons solaires sont déviés par l’atmosphère terrestre et la lumière blanche se décompose. Mais il se produit aussi une "diffusion" de la lumière : en rencontrant les molécules de notre atmosphère, les rayons se dispersent dans toutes les directions. Or, les radiations rouges sont celles qui dévient le moins, ce qui donne à la Lune son éclat rougeoyant. "Durant une éclipse, il n'y a plus que la Terre qui puisse éclairer la Lune via cette réémission de rayons rouges", explique l'astronome Florent Deleflie, de l'Observatoire de Paris-PSL.

Que se passe-t-il pendant une éclipse de Lune ? © AFP - Simon MALFATTO, Sophie RAMIS

Où, quand et comment l'observer ?

L'éclipse durera environ cinq heures, et sa phase de totalité, - quand l'astre est complètement dans l'ombre de la Terre - un peu plus d'une heure. En France métropolitaine, l'éclipse sera totale en fin de nuit entre 5h29 et 6h54, avec un maximum à 6h11 où le disque lunaire sera alors complètement rouge.

En métropole, il sera plus facile d'observer le phénomène dans l'ouest de l'hexagone, où le Soleil se lève plus tard qu'à l'est. La Lune sera très basse dans le ciel et pour bien profiter de l'éclipse, il faudra choisir un endroit où l'horizon est "dégagé à l'ouest", conseille Florent Deleflie. "L'observation depuis les Antilles ou la Guyane sera idéale, car la Lune sera très haut dans le ciel", note l'Observatoire. Si vous êtes à l'étranger, sachez que l’éclipse sera visible depuis une large partie du globe, à l'exception d’une partie de l’Asie et de l’Océanie.

Pour l'observer, vos yeux nus suffiront. En effet, observer une éclipse lunaire sans protection est sans danger pour les yeux. Mais vous pouvez utiliser des jumelles ou un télescope pour mieux l’apprécier.

La prochaine éclipse totale de Lune est prévue en novembre 2022, au beau milieu du Pacifique. En France métropolitaine, la dernière remonte à janvier 2019 et la prochaine n'aura lieu qu'en 2029.