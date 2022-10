Une école d'infirmières flambant neuve pour Forbach

Les étudiants infirmiers y ont fait leur rentrée début septembre, mais l'inauguration de l' IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Forbach a eu lieu ce jeudi. Les anciens locaux, datant de 1967, étaient devenus vétustes et trop étroits. Le bâtiment de 2.000 m2 a désormais plus de place pour accueillir les 300 étudiants accueillis chaque année : il est plus moderne, et vient, de plus, remplacer l'ancienne friche du centre hospitalier Sainte-Barbe, fermé en 2011, qui devenait une véritable verrue dans le quartier.

Equipements modernes et adaptés

L'école dispose désormais d'un grand amphithéâtre de 200 fauteuils, des salles de cours, des espaces détente, mais surtout de six salles de travaux pratiques équipées de tout le matériel médical nécessaire. Ici, un mannequin, là, un chariot d'urgence, comme dans la vraie vie. "Nous n'avions que quatre salles de TP dans l'ancienne école, qui étaient trop petites. Là, avec ces six salles, on peut faire plus d'ateliers, en plus petits groupes, pour vraiment mieux répondre aux questions des étudiants", explique Karine Nareto, l'une des formatrices de l'IFSI de Forbach.

Les salles de travaux pratiques sont équipées au plus près des réalités de l'hôpital ou de l'Ehpad. © Radio France - Julie Seniura

Etablissement menacé par le passé

Elle a eu chaud, l'école d'infirmiers de Forbach : elle se situe à seulement 20 km de celle de Sarreguemines. Il a été question de fermer l'une d'elles. Mais en 2019, la Région Grand Est a décidé de maintenir les deux. "La crise sanitaire nous a montré combien notre pays avait besoin de former des soignants en proximité", martèle Jean Rottner, le président du conseil régional. "Pour moi, il était inutile de fermer ou Forbach ou Sarreguemines. Mais au contraire de maintenir les deux, et de leur demander de travailler de manière commune".

Former au plus près des patients, c'est aussi une manière de lutter contre les déserts médicaux, pour le maire de Forbach, Alexandre Cassaro : "Former des soignants qui demain, permettront de créer des lits d'hôpital, de venir en aide à nos aînés dans les Ehpad".

De nombreux élus étaient présents à l'inauguration. © Radio France - Julie Seniura

Autre particularité de l'IFSI de Forbach : une formation franco-allemande, en partenariat avec son homologue de Sarrebrück. "Des patients allemands, qui ne maîtrisent pas forcément le français, viennent se soigner chez nous. C'est important d'avoir le personnel capable de les accueillir", pour Arielle Sac-Epée, la directrice des IFSI de Forbach et Sarreguemines.

La Région Grand Est a investi 3,7 millions d'euros dans ce nouvel institut, soit 80% du coût total. La collectivité a aussi augmenté les capacités de formation dans les métiers de la santé : "Jusqu'à 2.000 places supplémentaires durant le mandat", affirme Valérie Debord, la vice-présidente de la Région en charge de la formation.