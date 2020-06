Une école de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, fermée à titre préventif à cause d'un cas de Covid-19

Ce mercredi 24 juin, la préfecture de la Seine-Maritime a été informée qu'une personne travaillant à l'école élémentaire Pergaud de Saint-Étienne-du-Rouvray avait été testée positive au Covid-19. Compte tenu des clusters à Saint-Étienne-du-Rouvray, il a été décidé de fermer l’école à titre préventif et de tester largement l’ensemble des personnels et des élèves de cette école.

La personne est en isolement à domicile

Cette fermeture d’école s’est faite, conformément à la procédure en vigueur et après préconisation de l’ARS et en accord avec l’autorité administrative et la mairie. La personne testée « positif » est actuellement en isolement à domicile. Les contacts à risque identifiés dans le cadre du contact tracing seront placés en quatorzaine. L’ensemble des personnels et des élèves de cette école est invité à se faire dépister. Pour rappel, l’ensemble de la population peut se faire dépister dans des centres dédiés.

Comment se faire dépister à Saint-Étienne-du-Rouvray ?

Les personnes doivent se munir de leur carte vitale et d’une pièce d’identité. Il y a plusieurs centres