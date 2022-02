Une école et un centre de soins de shiatsu, technique de massothérapie d'origine japonaise, ouvrent à Evron

Dans les Coëvrons, à la découverte du shiatsu, une thérapie corporelle d'origine japonaise, qui permet d'entretenir sa santé, de prévenir la maladie, de soulager les douleurs, la fatigue, la dépression, le sommeil.

Un professeur de karaté, Hervé Eugène, ouvre à Evron une école et un centre de soins consacrés à cette discipline. Il a quitté la Touraine pour s'installer en Mayenne avec son épouse. Le shiatsu a toute sa place en Mayenne explique Hervé Eugène : "on possède des chevaux et on cherchait une maison avec un grand terrain. En Touraine, ça devenait très compliqué, voire impossible. Et ici, on en trouvait ce qu'il nous fallait. Et puis on a trouvé un local dans le centre d'Evron près de la médiathèque. Je pratique le shiatsu pour les gens mais aussi pour les animaux, j'ai une école de shiatsu équin. Cette pratique, qui peut s'apparenter à de la médecins douce, vise à la détente, au relâchement. Il n'y a pas de raison qu'on ne développe pas le shiatsu en Mayenne, un gros désert médical et certains peuvent se tourner vers des techniques complémentaires, alternatives".

Ce samedi 26 février, il y aura des stages d'initiation au shiatsu. Et le 12 mars, le centre d'Evron organisera une journée Portes Ouvertes.

►► C'est quoi le shiatsu ?

Littéralement ce mot signifie pression (atsu) des doigts (shi). Le shiatsu est une discipline énergétique de détente pratiquée depuis des millénaires en Extrême-Orient. Il consiste en une forme de manipulation exercée à l'aide des pouces, des doigts et des paumes, sans recours à un instrument mécanique ou autre, par application d'une pression au niveau de l'épiderme, afin de corriger les dysfonctionnements internes, d'améliorer et de préserver la santé. Ni massage, ni idéologie, ni médecine au sens occidental du terme, le shiatsu est une méthode de relaxation et de bien-être s'inscrivant dans le domaine de la prévention.