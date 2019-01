Une employée de l'école maternelle d'Azacq atteinte de méningite

Arzacq-Arraziguet, France

L'école maternelle d'Arzacq, en lien avec l'Agence Régionale de Santé et l'Inspection d'Académie, a tout de suite pris des mesures de précautions. La médecin scolaire, épaulée par deux médecins de la commune, ont pris en charge les enfants ayant été en contact avec l'Atsem atteinte de méningite. Au total, une centaine de personnes, dont 95 petits, ont dû prendre un traitement préventif pour éviter la contagion.

Le risque "écarté"

"On a décidé de traiter tous les enfants qui étaient restés avec elle, même pas longtemps, et d'aller au delà de ce qui était préconisé" explique le directeur de l'école, Robert Desclo. La méningite est une maladie touchant les tissus autour du cerveau, parfois mortelle. Les risques de contagion augmentent lors d'un contact à moins d'un mètre et pendant plus d'une heure avec la personne malade. "On a fait ce qui devait être fait dans les temps impartis. On a ouvert le parapluie plus large que ce qui était préconisé. Théoriquement, je me fie à ce que disent les médecins, le risque est écarté" ajoute le directeur.

Une épopée pour obtenir le médicament

La pharmacie d'Arzacq n'avait pas les stocks suffisants pour subvenir aux besoins d'une centaine de personnes. Son fournisseur avait bien ce sirop, "mais ça ne fournissait qu'un quart des boites nécessaires" explique le pharmacien. Malgré une expédition à Pau, et l'assistance d'une pharmacie voisine, les boites n'étaient toujours pas en nombre suffisant pour en donner une à chaque famille. Mais un flacon contient plusieurs doses. "Alors on a décidé de déconditionner le médicament" raconte le directeur de l'école "et de donner la première dose nécessaire à chaque enfant" puisqu'il s'agit d'un traitement qui se prend en quatre fois.

Le traitement complété mardi matin

Une opération qui a duré jusqu'à 22 heures lundi soir. "Ils donnaient au compte-gouttes, on a attendu longtemps. Les enfants étaient très fatigués, mais ils ont pu arriver un peu plus tard à l'école mardi matin", raconte une maman dont les deux fils étaient concernés. Au final, tout le monde a pu prendre sa cuillère de sirop, "dans une pharmacie aux allures de cour de récré" sourit le directeur, content de ce dénouement heureux. Mardi matin, la pharmacie d'Arzacq était livrée. Toutes les familles ont pu récupérer leur flacon, et compléter le traitement.

L'Atsem malade, elle, était toujours hospitalisée ce mardi, signale le directeur.