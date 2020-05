Une enquête de la CGT dénonce le manque de masques dans les établissements sanitaires et sociaux

Selon une enquête de la CGT menée du 30 mars au 6 avril 2020, les masques manquent pour les personnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en France, privés et publics. 83,19% des salarié.e.s interrogé.e.s déclarent manquer de matériel de protection individuelle.

Une enquête de la fédération Santé et Action sociale de la CGT met en évidence le manque de masques pour les personnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, privés et publics

Les masques ne sont toujours pas là, semble-t-il. Une enquête réalisée par la fédération Santé et Action sociale de la CGT met en évidence le manque de masques pour les personnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en France, privés et publics.

Sur la période du 30 mars au 6 avril 2020, le syndicat indique avoir sondé les membres de 252 syndicats qui "couvrent près de 400.000 salariés sur 80 départements" via un questionnaire. "La base interrogée est donc tout à fait significative", déclare la CGT.

Plus l'établissement est important, plus le manque de moyens se fait sentir

Sur les 13 questions posées, celles portant sur le matériel de protection et les masques reçoivent les réponses les plus édifiantes : 83,19% des personnes interrogées déclarent manquer de matériel de protection individuelle. Un chiffre en hausse de près de 20% par rapport à une précédente enquête réalisée par la fédération.

Autre fait notable, ce chiffre augmente en fonction de la taille de l'établissement de santé concerné. "Plus l’établissement est important, plus le manque de moyens se fait sentir (...) 73% des établissements de plus de 1.500 salarié.e.s manquaient de matériel le 6 avril", constate la CGT.