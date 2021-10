Une enquête inédite sur l'impact des pesticides sur les populations vivant en zones viticoles

Santé publique France et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) ont lancé mardi une étude inédite pour connaître et comprendre l'exposition aux pesticides des personnes vivant en zones viticoles. Elle sera menée dans six régions.

C'est une étude inédite qui vient d'être lancée en France dans le milieu de la viticulture. Depuis mardi, Santé publique France et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) enquête pour connaître et comprendre l'exposition aux pesticides des personnes vivant en zones viticoles et non-viticoles en France métropolitaine.

Dénommée PestiRiv, elle doit récolter des données auprès de 3.350 personnes tirées au sort dans six régions : des adultes de 18 à 79 ans et des enfants de plus de 3 ans. Certaines vivront dans des zones viticoles, d'autres non. L'étude sera répartie sur deux périodes : d'octobre 2021 à février 2022, durant laquelle les traitements sont peu fréquents ; de mars à août 2022, lorsque les traitements sont plus fréquents.

à lire aussi VIDEO - Des chercheurs tourangeaux travaillent sur les effets des pesticides sur notre santé

Pour déterminer "le niveau d'exposition réelle de la population", Santé publique France et l'Anses vont notamment réaliser des prélèvements d'urines, de cheveux, mais aussi de poussières d'air dans les logements ou encore de fruits et légumes provenant des jardins des participants. Ils vont tenter d'identifier les sources d'exposition : l'air (intérieur et extérieur), l'alimentation, l'activité professionnelle.

L'objectif est ainsi de savoir s'il existe une différence d'exposition entre les personnes qui vivent près des vignes et celles qui en sont éloignées, "d'identifier de manière objective les sources qui contribuent le plus à l'exposition aux pesticides et d'adapter les mesures de prévention".

Six régions concernées

En Bourgogne par exemple, 200 personnes seront tirées au sort en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire pour participer à l'enquête Pestiriv. Clémence Fillol, épidémiologiste à Santé Publique France invité de France Bleu Bourgogne, indique l'originalité de cette étude sera "de coupler des mesures biologiques, c'est à dire de mesurer les pesticides dans les urines et les cheveux des participants, et des mesures dans leur environnement. Donc, on va mesurer également les pesticides dans leurs verres, à l'intérieur, dans les poussières, dans les légumes et les fruits qui sont issus du jardin potager".

En Champagne, ce sont 1.500 ménages qui seront étudiés. Deux groupes seront étudiés, les "non exposés", vivant à plus de 500 mètres de toute parcelle viticole, et les "exposés", habitant entre 0 et 500 mètres des vignes. Sébastien Denys, directeur santé environnement travail chez Santé publique France interviewé par France Bleu Champagne-Ardenne, ajoute : "A l'échelle nationale mais aussi internationale c'est la première enquête de ce type".

En Occitanie : l'Aude, l'Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales sont concernés par cette enquête dont les résultats seront publiés en 2024. Les données de 127 personnes seront étudiées dans la région.

Une étude qui fait débat

Le lancement de cette étude satisfait plusieurs associations de défense de l'environnement. C'est le cas de Alerte pesticides Haute-Gironde, dont le président Henri Plandé, salue l'ampleur. "Pour une fois, on essaye de voir, de comprendre, ce qui se passe pour les riverains" des vignobles, relève-t-il, "c'est la moindre des choses". Il estime qu'en Haute-Gironde, 33% de la population vit à moins de 50 mètres des vignes. Mais Henri Plandé craint que les résultats ne soient enterrés "s'ils sont trop défavorables aux vins de Bordeaux".

Mais pour le collectif Info Médoc pesticide, "cette étude ne sert à rien". Selon Marie-Mys Bubeyran, il n'est plus nécessaire de chercher à prouver la dangerosité des pesticides sur la santé. Elle estime que dès 2013, une autre étude avait prouvé la présence de pesticides dans les cheveux et les urines d'habitants du Médoc.

Du côté des professionnels ont joue la transparence. Jean-François Galhaud, président du conseil des vins de Saint-Emilion, estime que les viticulteurs n'ont pas de crainte à avoir du moment où ils n'ont rien à cacher. Il regrette cependant que la même étude ne soit pas menée dans les villes : "On peut très bien trouver les mêmes polluants dans les cheveux des enfants en ville".

Chez les Jeunes Agriculteurs des Pyrénées-Orientales, on dénonce une stigmatisation de la profession de vigneron."Laissons faire l'agriculteur, exhorte Julien Bousquet, membre du syndicat. Nous avons en permanence des contrôles sur nos produits. Nous ne désherbons pas par plaisir mais parce que c'est utile".

Selon le syndicaliste agricole, "il y a des zones de non-traitement près des habitations donc il n'y a pas non plus un grand risque. Est-ce que l'agriculteur est coupable de toutes les maladies liées aux pesticides ? Non", insiste-t-il.