Une enseignante testée positive au coronavirus à Bruz près de Rennes, trois écoles ferment

La Préfecture annonce ce mercredi 11 mars, un nouveau cas de Coronavirus en Ille-et-Vilaine. Il s’agit d’une enseignante de l’école élémentaire publique du Vert Buisson à Bruz. Par conséquent, les écoles publiques du Vert-Buisson et l'école privée la Providence sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

L'enseignante est prise en charge

D'après nos informations, l'enseignante malade n'était plus à l'école depuis vendredi 6 mars. D'après les autorités, elle est "prise en charge à domicile par le CHRU de Rennes". Son état n'est visiblement pas inquiétant. La cellule de suivi de l’ARS et de Santé Publique France basée à Rennes tente désormais d'identifier l’ensemble des personnes qui ont pu être en contact avec cette femme pendant la période de contagion. Les enseignants des écoles publiques du Vert-Buisson doivent subir des tests de dépistages. Des véhicules du CHU sont sur place ce mercredi pour effectuer ces tests, en lien avec les services de l'inspection académique et ceux de l'Agence régionale de santé.

En attendant, les quelques 500 enfants des écoles publiques du Vert-Buisson, ainsi que les élèves de l’école primaire privée La Providence Vert Buisson ne peuvent plus aller à l'école, les membres du personnel non plus. De plus, l’accueil péri-scolaire et les services de la cantine municipale du Vert Buisson sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Le casse tête de la mairie

"On prend des mesures pour désinfecter l'école", précise le maire de la commune, Auguste Louapre. En effet, le bâtiment devait servir de bureau de vote pour les élections municipales de ce dimanche 15 mars. Le maire va sans doute réquisitionner un bâtiment public à 100 mètres de là, pour permettre aux électeurs de se rendre aux urnes sans crainte.