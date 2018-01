Dijon, France

Définition de "l'intelligence artificielle"

La définition exacte de l'intelligence artificielle, c'est « l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence », en clair, ce sont des machines capables de réfléchir (ou presque). Un avenir que côtoie déjà l'entreprise dijonnaise ONCODESIGN. Ses représentants ont signé ce mercredi 17 janvier, un programme d'investissement d'avenir avec la préfète et la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce programme est doté de près de 21 millions d'euros destinés à financer des projets innovants.

ONCODESIGN, qu'est-ce que c'est ?

ONCODESIGN, c'est un groupe biopharmaceutique qui est spécialisé en médecine de précision. ONCODESIGN et une autre société CYCLOPHARMA, sont en train de mettre au point en collaboration avec le Centre Georges François Leclerc, spécialisé dans la lutte contre le cancer, un radiotraceur qui va servir pour lutter contre un cancer en particulier, celui des poumons.

Est-ce que ça marche ?

Visiblement, cette innovation est plutôt bien partie, puisque les résultats cliniques intermédiaires sont prometteurs. Pour l'instant, ils ont été menés sur 8 patients et vont être élargie à 6 autres. Apparemment, les réponses, tant au niveau de la sécurité de ce produit, mais aussi de la dosimétrie, c'est à dire le réglage des doses, et sa fixation sur des tumeurs pulmonaires, correspondent aux études menées. Les résultats complets sont attendus au cours de ce premier semestre 2018. Le but final, c'est évidemment de décrocher une autorisation de Mise sur le Marché.

Quels secteurs concernés par l'intelligence artificielle ?

L'intelligence artificielle ne concerne pas seulement la santé et gagne petit à petit tous les secteurs avec des applications multiples. Cela va de la forme physique et le bien-être, aux villes et bâtiments intelligents, la sécurité, l'Internet des Objets industriel, le Big Data, les plateformes, les drones. Pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle tout cela avance, Microsoft et Alibaba annoncent cette semaine avoir mis au point une machine qui est capable de lire aussi bien, voir mieux que certains d'entre nous. Et encore plus effrayant, des japonnais ont réussi à créer une intelligence artificielle capable de transcrire des pensées en images, par l’intermédiaire de scintigraphies cérébrales !