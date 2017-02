Une entreprise limougeaude crée l'ambulance de demain

C'est à Limoges qu'a été créée la première ambulance connectée en septembre 2016. Depuis, Saniléa et GifaCollet, les entreprises à l'origine de ces véhicules innovants, font face à un afflux de commandes.

On connaissait les voitures connectées, c'est désormais au tour des ambulances connectées de faire leur apparition. L'aventure a commencé il y a trois ans. Grâce à leur expérience en gestion de sorties hospitalières, David Chiron et Fabien Suarez imaginent un système pour rendre les ambulances connectées. Ils se tournent alors vers l'équipementier GifaCollet pour développer leur idée.

En septembre 2017 naît ainsi une ambulance d'apparence classique mais avec des nombreuses innovations. Une grande tablette occupe le tableau central et permet à la fois de centraliser toutes les fonctions classiques (lumières internes et externes, sirènes, etc.) mais aussi d'apporter de nouvelles possibilités comme la numérisation de la signature du patient.

Cette tablette principale centralise toutes les fonctions de l'ambulance. © Radio France - Solène de Larquier

Des modules supplémentaires été installés sur tous les équipements importants comme les bouteilles à oxygène et les brancards pour s'assurer de leur présence dans le véhicule. "Dans l'urgence, un oubli est vite arrivé..." explique David Chiron, le co-gérant de Saniléa.

Une communication permanente

Ces ambulances envoient également des informations en direct tout au long de leur mission à la fois à l'entreprise de gestion mais aussi à l'hôpital. Les données qui étaient auparavant transférées par papier une fois le patient arrivé à l'hôpital sont désormais envoyées pendant le trajet.

"Ces véhicules sont comme une flotte d'ordinateurs reliés à une matrice et qui envoient des informations en permanence... sauf que ce sont des ambulances."

L'objectif pour David Chiron est de réduire au maximum les interférences humaines pour rendre les missions de transport plus efficaces et les données finales plus fiables pour le médecin qui réceptionne le patient.

Un marché de plusieurs milliers de véhicules

Le parc des ambulances représente plusieurs milliers de véhicules en France. Cela représente donc un marché important pour Saniléa. Le système a été pensé pour venir équiper des véhicules déjà construits et il est "simple d'utilisation pour l'équipage" selon le co-gérant. Il vise une production de 500 ambulances en 2017. A présent, plus d'une centaine sont déjà en production. L'entreprise Saniléa est passée de deux salariés à une vingtaine et pense encore agrandir. GifaCollet a également embauché plus de salariés pour faire face au nombre de commandes.