Une entreprise marnaise lance son "Covid Killer" et un masque réutilisable "des millions de fois"

Pour Axon Cable, entreprise basée à Montmirail (Marne) et spécialisée dans les câbles notamment dans l'aéronautique et l'automobile, la crise du Covid-19 a été synonyme d'innovation. La société a produit une lampe à UV qui tue les virus et un masque réutilisable "plusieurs millions de fois."