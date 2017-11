Une entreprise s'installe dans l'Indre pour le déploiement de la fibre optique

La société Sobeca, nouvellement implantée à Villedieu-sur-Indre, va raccorder une quarantaine de communes indriennes à l'internet à très haut débit d'ici à 2020.

Le développement de la fibre optique s'accélère dans l'Indre. Il s'agit d'un important chantier à 75 millions d'euros qui doit permettre d'ici à 2020 de faire passer quelques 40 communes indriennes au très haut débit. Pour assurer le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du département, une entreprise vient même de s'installer à Villedieu-sur-Indre : la société Sobeca venue du Loir-et-Cher.

Une vingtaine de salariés embauchés localement

La société Sobeca a déjà dû recruter une vingtaine de salariés et elle va encore continuer à embaucher. "Nous avons acheté un dépôt sur la zone artisanale de Villedieu-Niherne, un bâtiment avec 5.000 m² de terrain, pour s'implanter durablement sur le secteur de l'Indre, à l'heure actuelle on a déjà embauché vingt personnes de l'Indre sur le projet de la fibre optique, mais le chantier de l'Indre va occuper au total 70 personnes", explique Max Monin, directeur de l'agence Sobeca de Villedieu.

Il va falloir raccorder l'abonné au réseau"

"On est venu aussi implanter un sous-traitant qui s'appelle RWT, sur la même zone industrielle (...) il faut développer des compétences localement parce qu'après il va y avoir le raccordement de l'abonné, on a fait le réseau et après il va falloir raccorder l'abonné au réseau et ça, ça ne peut être fait que par des gens locaux, parce que c'est une prise de rendez-vous, des travaux chez les gens, c'est un autre métier... donc il faut amener toutes ces compétences gentillement".

L'entreprise est déjà spécialisée dans l'électricité, le gaz, l'assainissement et l'eau potable. Sobeca est l'un des sous-traitants de GRDF dans l'Indre. Le chantier de déploiement de la fibre optique dans l'Indre va se poursuivre jusqu'en 2020. Novembre 2017 - Janvier 2018 : travaux de déploiement à Villedieu-sur-Indre, Buzançais, Niherne. Prochains travaux d'ici à avril 2018 : Châtillon-sur-Indre, Clion-sur-Indre, Saint-Genou puis La Châtre, Lacs, Le Magny, Montgivray et Sainte-Sévère-sur-Indre.