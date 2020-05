Une entreprise vosgienne offre 600 paires de chaussettes de compression aux CHU du Grand Est

Innothéra, l'entreprise de Nomexy (Vosges) spécialisée dans le textile médical, vient d'offrir 600 paires de chaussettes de compression aux soignants des CHU de Nancy, Reims et Strasbourg. Un geste solidaire pour le confort et le bien-être de personnels éprouvés.

C'est un geste qui va rendre les conditions de travail des soignants un peu plus confortables : 600 paires de chaussettes de compression ont été offertes aux CHU du Grand Est, à Nancy, Reims et Strasbourg. Elles ont été confectionnées dans les Vosges à Nomexy, chez Innothéra, entreprise de textile médical spécialisée dans les chaussettes, bas et collants de contention.

Un geste solidaire à destination des personnels des services de réanimation des trois CHU. "Ces personnels sont dans des conditions de travail très éprouvantes, ils sont debout de nombreuses heures. Il y a une vraie fatigue des jambes", souligne Arnaud Gobet, PDG du groupe Innothéra. "Quand vous êtes dans des endroits souvent un peu surchauffés, vous avez les jambes lourdes. Donc là, avec les chaussettes, cela a un effet très significatif et très apprécié."

Une partie des chaussettes a été remise au service de médecine intensive et de réanimation polyvalente du CHU de Reims - Groupe Innothéra

Depuis le mois dernier, Innothéra qui a vu chuter la vente de ses dispositifs médicaux de 60% avec la crise du coronavirus, fabrique des masques réutilisables, à raison de 15 000 par semaine. Des masques offerts et non vendus, ils sont remis à la préfecture des Vosges qui les distribue aux professionnels non soignants.

Innothéra emploie environ 300 personnes sur son site de Nomexy. La fabrication des chaussettes et bas de contention a repris la semaine dernière, en plus de la fabrication des masques qui se poursuit. Les trois quarts du personnel sont revenus dans l'usine.