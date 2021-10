Une épidémie de bronchiolite en avance auprès des tous jeunes enfants en particulier les nourissons

Les services de pédiatrie hospitaliers et les pédiatres libéraux à l'occasion de ce weekend prolongé recommandent aux parents de prendre quelques mesures simples afin de protéger leurs nourrissons pour éviter d'aller aux urgences ou de trouver un pédiatre de veille en cas de symptômes alarmants.

Cette épidémie de bronchiolite, arrivée bien plus précocement cette année touche désormais toutes les régions françaises excepté la Bretagne et la Corse.

La bronchiolite du nourrisson est une infection virale aiguë et contagieuse qui touche les bronchioles, les petites bronches. Les symptômes sont très marqués : obstruction du nez, toux, respiration rapide et sifflante, mais c'est le plus souvent une maladie bénigne.

Toutefois chez des enfants fragiles il faut s'en inquiéter rapidement. Si la fièvre est très forte et qu'il ne s'alimente plus vraiment, ce sont les urgences pédiatriques, sinon il est recommandé de bien nettoyer le nez, sortir un moment dans la journée, aérer la chambre et diviser les biberons par deux à deux heures d'intervalle tout en ayant pris un rendez-vous avec son médecin ou pédiatre traitant.

Et comme chaque année à la veille de l'hiver la gastroentérite, la varicelle, et certaines bactéries sont de retour chez les enfants en plus de cette bronchiolite.

Le docteur Andréas Werner, pédiatre à Villeneuve-lès-Avignon Copier