L'épidémie de gastro-entérite se propage dans la Drôme et l'Ardèche

Après les traditionnelles fêtes de famille, la traditionnelle gastro. En France, ce sont les régions Nouvelle Aquitaine, Grand Est et Occitanie qui sont les plus touchées, mais le virus est arrivé dans la Drôme et l'Ardèche. Et avec la rentrée scolaire lundi, il devrait encore se propager.

Valence, France

On se souhaite la bonne année et on s'échange autant de bisous que de virus : voilà la recette pour déclencher une épidémie de gastro-entérite. Et le pic est encore loin d'être atteint estime Pierre Pieniek, médecin généraliste à Romans et membre du Réseau Sentinelles : "Avec le retour des enfants à l'école, on sait que le virus va continuer de se propager la semaine prochaine."

Selon le réseau de veilles sanitaire Sentinelles, 296 personnes sur 100 000 étaient atteintes de gastro-entérite en Auvergne-Rhône-Alpes la dernière semaine de l'année 2019.

La Drôme et l'Ardèche à la limite du seuil épidémique - Réseau Sentinelles

L'hiver, terreau idéal pour la maladie

Si les maladies comme la gastro-entérite ou la grippe se transmettent aussi facilement en hiver, c'est principalement à cause des changements brutaux de températures selon le Dr. Pieniek : "les voies respiratoires sont irritées, on tousse et les postillons que l'on projette contaminent notre entourage."

Les premiers réflexes à adopter si vous êtes malade