Vaucluse, France

Depuis quelques jours, les membres de l’association Défi-Gamelles tentent de récolter de l’argent. L’association aide généralement les maîtres et maîtresses les plus en difficultés en distribuant des croquettes ou encore des couvertures. Mais cette fois-ci, Alexandra et Eric veulent récolter des euros pour lutter contre le parvovirus. « Cette maladie est très dangereuse. Elle est foudroyante même. C’est une sorte de gastro-entérite sévère, mais elle peut tuer un animal ou un chiot en 48 heures. » raconte Alexandra la présidente de l’association. Et pour limiter les dégâts dans le département, les bénévoles veulent distribuer des vaccins.

Dans cette association c'est surtout une histoire de famille © Radio France - Nina Valette

Eric, le vice-président aborde les clients à l’entrée du magasin Botanic au Pontet. Dans ses échanges, ce père de famille, amoureux des animaux, parle d’une épidémie en Vaucluse. Il veut donc, à défaut de récolter des dons, sensibiliser les propriétaires d’animaux.

En Vaucluse, la maladie a déjà frappé plusieurs chiens. Eric a pris conscience du problème quand un bénéficiaire de l’association l’a contacté : « C’est un homme qui vit dehors sur l’Ile de la Barthelasse. Shiva, sa chienne, était très malade. Une fois chez le vétérinaire, elle a eu droit à des perfusions mais c’était trop tard. Elle est morte en 36 heures. Le propriétaire était tellement malheureux » raconte Eric en regardant la photo de l’animal.

L'association aide les propriétaires de chien, et informe sur sa page Facebook © Radio France - Facebook Défi-gamelles

La maladie s’attrape n’importe où dans la rue, ou au contact d’un autre chien. Elle est d’ailleurs très courante chez les SDF qui vivent généralement entre eux ou au contact d’autres animaux. Elle est très dangereuse pour les chiots, mais aussi pour les chiens déjà faibles, déjà malades.

Pour éviter que l’épidémie ne continue, une seule solution, la vaccination. Et n’oubliez pas d’effectuer un rappel. « Si vous essayez d’économiser quelques euros sur le rappel, ça va vous coûtez 3 fois plus cher en vétérinaire si la bête tombe malade » prévient Alexandra.