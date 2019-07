Une épidémie de varicelle en Alsace

Alsace, France

La varicelle a dépassé le seuil épidémique dans le Grand est, et notamment en Alsace cette semaine. Le Réseau Sentinelle a observé en moyenne un taux d'incidence de 57 cas pour 100.000 habitants.

La carte du Réseau Sentinelle. - Réseau Sentinelle

Un pic qui n'étonne absolument pas le docteur François-Xavier Schlecher, dont le cabinet se situe à Fréland, dans le Haut-Rhin. "C'est la saison, relativise-t-il. Les gens sortent de chez eux, ils ont plus d'échanges et donc le virus, qui est très contagieux peut se propager d'une personne à l'autre."

Les symptômes

Alors certes, la varicelle est contagieuse, mais généralement bénigne. Elle touche à 90% les enfants, chez les jeunes de moins de dix ans. "La varicelle se manifeste par l'apparition de petites vésicules, elles ont un contenu claires comme de l'eau de roche qui se transforment en croûte, et c'est accompagné d'une fièvre", poursuit le médecin. Dans la majorité des cas, les personnes guérissent au bout de huit à dix jours.

"Il faut consulter pour confirmer le diagnostic et la consultation est d'autant plus importante pour les personnes les plus fragiles." Surtout pas d'automédication : proscrivez absolument les anti-inflammatoires comme l'Ibuprofène ou l'Aspirine, qui peuvent entraîner des complications graves, et nécessiter une hospitalisation. "Une simple douche d'eau fraîche peut faire du bien et soulager les démangeaisons" conseille, pour terminer, François-Xavier Schlecher.