Une équipe niçoise fait une découverte majeure sur l'origine de l'univers

Les ondes gravitationnelles révèlent pour la première fois la fusion d’un trou noir et d'une étoile à neutrons. Cette collision qui a eu lieu il y a près d'un milliard d'années nous parvient grâce à ces ondes qui se propagent dans l’Univers. Elle pourrait expliquer la présence de l'or sur terre

Vue d'artiste basée sur les résultats d'une simulation numérique de la déformation de l'espace-temps produite par la coalescence d'une binaire formée par un trou noir et une étoile à neutrons. Visualization : T. Dietrich, N. Fischer, S. Ossokine, H.

D'un côté il y une étoile à neutrons, avec une masse extrêmement compacte, près de 2 fois la masse du soleil avec un diamètre très petit, à peine une dizaine de kilomètres, soit la surface de Nice.

De l'autre il y a un trou noir dont la masse fait 8,9 fois la masse de notre étoile. Un trou noir est créé après la mort d'une étoile très massive. C'est une immense région de l'espace dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. La gravité d'un trou noir est si forte qu'elle emprisonne tout – même la lumière.

Jusqu'alors les chercheurs avaient détectés des fusions entre étoiles à neutrons et des fusions entre trous noirs. L'originalité de cette découverte c'est la fusion entre un trou noir et une étoile à neutrons. C'est la première fois que de telles paires sont observées. Selon certaines hypothèses, les collision entre des étoiles à neutrons (ou pulsars) do,nc celles avec des masses très denses expliqueraient la présence de l'or sur terre.

« Jusqu’à maintenant, des télescopes et des détecteurs d’ondes gravitationnelles avaient observé des paires de trous noirs et des paires d’étoiles à neutrons. Il manquait le système binaire mixte trou noir + étoile à neutrons_, dont les astronomes nous demandaient toujours si nous l’avions découvert » déclare A_strid Lamberts, chercheuse CNRS aux Laboratoires Artemis et Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur (CNRS-UCA-OCA) sur le site de l'Observatoire de la Côte d'Azur.

Les ondes gravitationnelles nous permettent de détecter cette fusion

Depuis leur détection pour la première fois en 2015 les ondes gravitationnelles même si leur principe avait été décrit par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité. Ces premières ondes mesurées par l’homme étaient dues à l’entrée en collision de deux trous noirs.

Grâce aux ondes gravitationnelles cet événement de la fusion Trous noir + Etoile à neutrons survenue il y a un milliard d'années a pu être observé par des milliers de chercheurs dans le monde pendant cette année. Cette collaboration entre l'Observatoire de la Côte d'Azur, mais aussi des équipes à Pise en Italie ou au Texas nous donne de précieux renseignements. sur l’évolution des étoiles très massives et sur l’expansion de l’univers.

Bac de stabilisation du laser pour le détecteur d'ondes gravitationnelles Advanced Virgo Fabien Kéfélian, enseignant chercheur et Frédéric Cleva ingénieur de recherche © Maxppp - Franck FERNANDES

