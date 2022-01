"Une errance médicale terrible" : la prise en charge de l'endométriose doit encore être améliorée

"Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société", disait Emmanuel Macron mardi 11 janvier pour annoncer le lancement d'un plan d'actions et de mesures pour une meilleure prévention et prise en charge de l'endométriose. Sandrine Corbery, représentante de l'association EndoFrance en Centre-Val de Loire, ne dit pas autre chose. "C'est un sujet de société dont il faut se saisir à bras le corps. Tout ce qui est fait pour parler de l'endométriose est à saluer", souligne-t-elle au micro de France Bleu Berry ce mercredi.

ÉCOUTEZ - Sandrine Corbery est la référente de l'association EndoFrance en Centre-Val de Loire Copier

10% des femmes souffrent d'endométriose en France avec "un impact dans leur quotidien, dans leur couple, dans leur vie professionnelle" à cause de cette "maladie qui peut être vraiment invalidante". La moyenne pour aboutir à un diagnostic est de 7 ans. Cela s'explique par un nombre encore insuffisant de connaissance au sein de la communauté médicale. Même s'il y a des points d'amélioration. "Plus on avance et plus les médecins sont formés. Depuis 2020, l'endométriose est inscrite dans le parcours de second cycle des études de médecine. Il y avait une errance médicale assez terrible", souligne Sandrine Corbery. En Berry, il faut par exemple souvent rediriger les femmes vers Paris, Tours ou Clermont-Ferrand.