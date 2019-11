Une espèce rare d'escargot découverte dans le Jura

Le vertigo édenté fait partie des mollusques les plus petits, mais également les plus rares de France. L’espèce, qui ne mesure pas plus de 2 mm une fois adulte, vient d’être découverte sur un nouveau site franc-comtois, près du Lac des Rousses, dans le Jura.