Une étude à Besançon sur l'effet des smartphones sur la mémoire et le sommeil: le CHU recherche des volontaires

L'utilisation quotidienne des smartphones a-t-elle un impact sur notre mémoire et notre sommeil? Pour le savoir, le CHU de Besançon et l'Université de Franche-Comté recherchent 100 bisontins volontaires pour participer à une étude scientifique.

Le CHU de Besançon et l'Université de Franche-Comté recrutent 100 bisontins volontaires pour participer à une étude scientifique, autour de cette question: l'utilisation quotidienne des smartphones a-t-elle un impact sur notre mémoire, notre sommeil et notre bien être? Une étude franco-suisse baptisée SPUTNIC (Study Panel on Upcoming Technologies to measure Non- Ionizing radiation and Cognition) finançé par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Pour cette étude, 200 utilisateurs de téléphone mobile seront inclus : 100 personnes résidant à Besançon et 100 personnes résidant à Bâle. L’étude se focalisera sur deux groupes d’âge : les 20-30 ans, gros utilisateurs de ces technologies de communication, et les 60-70 ans, peu inclus dans les études précédentes portant sur ce thème alors même que la mémoire constitue pour cette population un enjeu important.

Grâce à une application spécialement mise au point, les chercheurs pourront mesurer quotidiennement et très précisément la durée et l'intensité de l'exposition de ces volontaires aux ondes émises par leurs téléphones portables. Des tests psychométriques portant sur la mémoire seront réalisés quotidiennement via une plateforme internet. Les sujets porteront aussi un bracelet connecté qui permettra de mesurer la qualité et la durée de leur sommeil.

Cette étude aidera à une meilleure compréhension de l’influence de l’exposition journalière aux radiofréquences sur les capacités cognitives, la qualité du sommeil et le bien-être des utilisateurs de téléphones portables.

Le profil recherché pour participer à cette étude:

Vous utilisez quotidiennement un smartphone (Android exclusivement) et passez au moins cinq appels par semaine

Vous êtes âgé de 20 à 30 ans ou de 60 à 70 ans

Vous habitez Besançon

L'étude est indemnisée à hauteur de 35 €. Renseignements et inscriptions : sputnic@chu-besancon.fr