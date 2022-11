Une étude grenobloise confirme une possible influence des perturbateurs endocriniens chez la femme enceinte

Une étude internationale coordonnée par des chercheurs grenoblois et publiée ce jour dans la revue Environmental Health Perspectives, permet d'avancer encore un peu plus dans la compréhension des mécanismes, et des effets sur la santé, de notre exposition fréquente aux perturbateurs endocriniens que sont les phénols et phtalates, particulièrement chez la femmes enceintes. Des chercheurs français, américains et norvégiens, se sont penchés sur les données recueillies dans le bassin grenoblois auprès de 400 femmes de la "cohorte Sepages" . Depuis 2014 le CHU de Grenoble et l'Inserm ont composé un groupe de près de 500 femmes enceintes, qui sont suivies depuis le début de leur grossesse et jusqu'aux premières années des enfants, afin justement de mesurer les conséquences de leur exposition aux divers polluants rencontrés dans leur environnement.

Un rapprochement fort entre perturbateurs endocriniens et perturbations de la fonction thyroïdienne

Ces travaux permettent aujourd'hui de mettre en évidence la corrélation entre l'exposition à trois produits couramment utilisés dans l'industrie (propyl-parabène, bisphénol A et butyl-benzine phtalate) et "des taux anormaux d'hormones thyroïdiennes" qui jouent un rôle essentiel dans le développement du fœtus. Ce qui change d'abord avec cette étude c'est l'échelle à laquelle elle est réalisée explique Claire Philippat, chercheuse grenobloise à l'Inserm. "Il y a eu d'autres études qui s'intéressaient au lien entre exposition aux phénols, phtalates et hormones thyroïdiennes de la mère ou de l'enfant. Néanmoins [...] dans les études précédentes, les phénols et les phtalates étaient dosés dans un seul échantillon d'urine recueilli pendant la grossesse, ce qui n'est pas du tout représentatif de l'exposition globale pendant la grossesse. Alors que nous, dans notre étude, nous avons recueilli plus de 20 échantillons d'urine pendant la grossesse. Ça, c'est une avancée méthodologique majeure qui permet une meilleure mesure des expositions et moins d'erreurs dans l'estimation des effets sur la fonction thyroïdienne."

Poursuivre la recherche en direction des conséquences de ces dérèglements

Des constats, des situations, qui entrainent quelles conséquences concrètes sur la santé de la femme enceinte et le développement de son enfant ? Ce sera aux études futures de le préciser. "Il y a, dit Claire Philippat, des études qui montrent qu'une variation d'hormones thyroïdiennes pendant la grossesse est associée à la santé de l'enfant. Il y a des études qui montrent que l'exposition aux perturbateurs endocriniens est aussi à associer à la santé de l'enfant. Ici, on a une étude qui montre que l'exposition à ces perturbateurs endocriniens est associée aux hormones thyroïdiennes. Et maintenant, il faut faire le lien entre tout ça. Effectivement, notre prochaine étape, c'est d'essayer de comprendre comment ces variations d'hormones thyroïdiennes affectent ou non la santé de l'enfant plus tard, et notamment leur neuro développement qui est quelque chose qu'on suit de près dans cette cohorte (Sepages) parce qu'on revoit les enfants à deux mois, un an, trois ans et huit ans, et donc on fait des tests pour évaluer, entre autres, leur développement neurologique, leur croissance et leur santé respiratoire".

Bien évidemment cette étude est aussi une alerte supplémentaire concernant l'utilisation des phénols et phtalates dans nos produits du quotidien. Pour ne citer que quelques exemples il y a, parmi les phénols, les composés qui appartiennent à la famille des parabènes, qui sont utilisés dans l'industrie cosmétique ou encore agroalimentaire. Les composés phtalates eux "sont plutôt utilisés, explique Claire Philippat, comme plastifiants dans les plastiques ou les produits de soins et cosmétiques".