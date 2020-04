Une étude universitaire sur la perception et le comportement des français face au Covid-19

Tours, Nantes, Reims et Montpellier. Des chercheurs de ces quatre universités engagent une étude sur la perception des français et leur comportement face au Covid-19. Tout un chacun peut y participer. Il faut simplement répondre aux questionnaires sur internet.

Plusieurs chercheurs en France engagent en ce mois d’avril une étude sur la perception et le comportement des français face au Covid-19. Ils demandent à tout un chacun de répondre à un questionnaire en ligne sur internet. Il s’agit d’un travail conjoint entre des chercheurs du laboratoire Vallorem de l'université de Tours et les universités de Montpellier, de Reims et d’Oniris Nantes. Ils veulent comprendre comment les français réagissent, avec quatre questionnaires à compléter en l’espace de plusieurs mois. Quel rapport au confinement? Pourquoi respecter ou non les consignes sanitaires? Quel niveau de stress engendré? Perception de la dangerosité de la maladie?

Le plus important est de ne partir du principe que la rationalité ou la logique détermine toujours nos comportements. Véronique Plichon, chercheuse au laboratoire Vallorem de l'université de Tours

"Dans cette situation de Covid-19, l'objectif est de comprendre comment ont évolué et vont évoluer les perceptions et les comportements à l'égard de cette maladie. Quatre enquêtes d’une durée équivalente seront conduites : aujourd'hui, au moment du pic de l’épidémie, à la fin de l’épidémie et enfin trois mois après" expliquent les chercheurs qui vont mettre tout le mois d'avril pour récupérer les candidatures. Le questionnaire est anonyme et les données confidentielles. Il dure une dizaine de minutes.

Pour répondre au questionnaire, il suffit de cliquer ici

https://coronavirus.univ-tours.fr/covid19/participez-a-une-etude-sur-la-perception-et-le-comportement-des-francais-a-l-egard-du-coronavirus-747937.kjsp?RH=COVID

Plus il y aura de réponses aux questionnaires, plus l'étude sera pertinente

Cette étude va s’étaler sur plusieurs mois, dont les conclusions serviront de base de travail pour d’éventuelles futures épidémies. Elle pourra servir aux soignants, à mieux comprendre le comportement des français, aider les politiques aussi à mieux gérer la crise en cas de retour d’une épidémie, et bien-sûr garnir les recherches universitaires sur le comportement des français face à une pandémie inédite.