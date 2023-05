"Une excellente nouvelle" : la maternité de Bergerac rouvre plus tôt que prévu dès ce soir

La maternité de Bergerac avait fermé ses salles d'accouchement pour dix jours , depuis vendredi 28 avril, elle va finalement pouvoir rouvrir aux femmes qui accouchent dès ce mercredi 3 mai au soir, annonce le directeur de l'ARS en Dordogne Didier Couteaud en direct sur France Bleu Périgord ce matin.

"L'hôpital et particulièrement son directeur ont pu trouver un remplaçant. Toutes les futures mamans sont appelées ce matin par le Centre hospitalier pour leur proposer de rejoindre la salle d'accouchement de la maternité de Bergerac, c'est une excellente nouvelle", annonce Didier Couteaud, invité du 6-9 ce mercredi matin.

Quatorze accouchements en trois jours

Un médecin contractuel des Landes a pu se libérer pour venir renforcer l'équipe des gynécologues-obstétriciens. La fermeture des salles d'accouchement n'aura donc duré que cinq jours au lieu de dix. Quatre jours éprouvants pour les mamans, mais aussi pour les équipes soignantes de la maternité de Périgueux qui ont dû mener à bien "14 accouchements en trois jours", selon Didier Couteaud.

Une sage-femme de Bergerac est allée prêter main forte à ses collègues de Périgueux pour assurer la prise en charge des parturientes. L'hôpital de Bergerac avait du interrompre la prise en charge des accouchement après qu'un des trois gynécologues-obstétriciens titulaires a été arrêté pour une urgence médicale brutalement vendredi dernier.

Les fermetures "peuvent se reproduire"

Le directeur de l'ARS prévient tout de même que les fermetures pourront se reproduire, vu le manque chronique de médecins et particulièrement en Dordogne. Les hôpitaux de Dordogne ont signé des contrats avec des intérimaires jusqu'au 20 mai. Ensuite ? "On est dans une observation des conséquences de la loi Ryst. On travaille tous les 15 jours à revoir les plannings. Ce qui s'est passé ce weekend peut se reproduire".

"Dans tous les hôpitaux de Dordogne, malheureusement on fonctionne et depuis longtemps avec en gros une moitié de praticiens hospitaliers et une moitié de contractuels qui choisissent le lieu et le temps qu'ils travaillent. Le problème, que ce soit sur les urgences, les maternités, la psychiatrie, on a encore des tensions".