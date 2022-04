Une expérience scientifique interactive autour du Blob au Muséum d'histoire naturelle de Bayonne

Le Blob, cette créature monocellulaire intrigante et fascinante est en ce moment au Muséum d'histoire naturelle de Bayonne. Une étude scientifique menée et tous les Basques sont invités à y participer. Cette semaine et jusqu'au 7 mai, le Muséum d'histoire naturelle vous propose une expérience pour savoir si le réchauffement climatique a un impact sur les Blobs et donc sur les êtres vivants. Elle est ouverte à tout le monde, à partir de 10 ans avec deux séances par jour. Il est conseillé d'appeler le Muséum avant de venir car les groupes sont restreints. À la fin de cette expérience, vous pourrez même ramener un Blob chez vous.

