"Une explosion des décès par cancer à venir" alerte le président de la Ligue contre le cancer dans le Doubs

Le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, avec 18.000 décès annuels, derrière le cancer du poumon et devant le cancer du sein. Et pourtant ce cancer peut être guéri 9 fois sur 10 lorsqu’il est détecté à temps. D'où l'importance du dépistage et de l'opération Mars bleu sur le même principe qu'Octobre rose. C'est le message porté par Jean-François Bosset, le président de la Ligue contre le cancer dans le Doubs. Il était notre invité ce jeudi matin.

90% de chances de guérir en cas de dépistage précoce

"Il faut aller vers son médecin traitant en cas de symptômes digestifs bien sûr. Mais sinon, entre 50 et 64 ans, femme ou homme, il faut répondre à l'invitation que l'on reçoit tous les deux ans et aller voir son médecin traitant qui va vous remettre un kit de dépistage où tout est expliqué," détaille Jean-François Bosset. "Cela permet de repérer un saignement occulte. Si on se fait dépister, on a _90% de chance de guérir d'un cancer débutant_, dans le cas contraire on passe à 55%".

Un dépistage largement insuffisant

Problème, en Franche Comté comme en France, la participation à ce dépistage est très insuffisante : "On est actuellement à 30%, il faudrait dépasser les 45% pour diminuer la mortalité du cancer colorectal par le dépistage" explique encore le président de la Ligue contre le cancer dans le Doubs.

90.000 cancers non diagnostiqués en 2020

Et la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses, loin de là : "400.000 cancer sont diagnostiqués chaque année en France. On en compte un peu plus de 1.000 chaque jour. Et il en manque 90.000 ! Il y a un retard terrible, de plus il y a aussi un retard d'accès à la chirurgie avec les déprogrammations dans les hôpitaux. On s'attend du coup à une augmentation très importante des décès par cancer dans les années qui viennent" s'alarme encore le président de la Ligue contre le cancer dans le Doubs.

L'intégralité de l'interview est à retrouver ici.